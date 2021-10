Strømmer til oversvømmede restauranter

Flere områder i og omkring Bangkok i Thailand er lige nu opslugt af store vandmængder.

Det sker, da niveauet i den 400 kilometer lange Chao Phraya-flod er steget markant, hvilket har forårsaget kraftige oversvømmelser.

Oversvømmelserne har ødelagt tusinder af hjem, og den har sågar kostet menneskeliv.

Men midt i mørket har flere restaurantejere, der er beliggende nær floden, fundet et funklende lys.

De har valgt at holde restauranterne åbne for servering, så kunderne kan nyde en bid mad med vand til knæene, hvilket har vist sig at være en stor succes.

Det beretter flere internationale medier om, herunder The Guardian.

Elsker bølgerne

Den britiske avis har interviewet en af de pågældende restaurantejere ved navn Titiporn Jutimanon om den uventede, men frugtbare forretningsidé.

- Kunderne elsker absolut bølgerne. Det, jeg troede ville være en krise, blev til en mulighed, siger hun.

- Ikke alene elsker de atmosfæren, det grillede svinekød og udsigten til solnedgangen. Oversvømmelsen er blevet en ekstra unik faktor.

Se billederne her ...

Foto: Lillian Suwanrumpha/Ritzau Scanpix

Foto: Lillian Suwanrumpha/Ritzau Scanpix