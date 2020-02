Supermodel åbner forlystelsespark: Årskort koster 37.000 kr.

Tyra Banks er kendt som model og vært for uendelige sæsoner af det amerikanske tv-program 'Topmodel'. Her håber unge kvinder, at de kan vinde en plads i modelverdenen ved at nå til tops i programmet.

Kvinderne går igennem en masse prøvelser - photoshoots, catwalks og dommernes ubarmhjertige kritik, der selv kan få den blødeste modelhud til at blive hård.

Det er nok med inspiration fra dette show, at Tyra Banks har fået ideen til sin nye forlystelsespark ModelLand.

Dyre billetter

Den billigste billet koster omkring 400 kroner. Men så får du også adgang til 'tips til at posere, en digital portfolio med billeder af dig og muligheden for at være en del af et fordybende teater, hvor du er en del af showet'. Det skriver ModelLand på deres hjemmeside.

Hvad er så meningen med alt det her? Nej, Tyra Banks har ikke tænkt sig at være så hård ved sine gæster i forlystelsesparken, som hun i visse tilfælde har været over for deltagerne i 'Topmodel'.

- Jeg tror på, at alle former og størrelser og aldre og farver fortjener at føle sig smukke. ModelLand er ikke bare en attraktion. Det er et sted fuld af historier, som udfordrer, hvad det at være attraktiv betyder, siger Tyra Banks.

Der er ikke nogen forlystelser i parken, men der er muligheden for at udleve ens inde modeldrømme, står der på ModelLands hjemmeside.

Årskort 37.000

Billetterne svinger helt fra 400 kroner til omkring 37.000 kroner for et årskort. Jo dyrere billet, jo mere kan du opleve. Årskortet betyder også, at du bliver medlem af parkens Couture Model Squad, som giver adgang til blandt andet parken og en app med nyheder og rådgivning om skønhed og mode.

Parken åbner 1. maj og ligger i Santa Monica i Californien.