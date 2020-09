Superspreder kan ødelægge danskeres ferie

Thailand har været lukket for udenlandske turister siden midten af marts, men som det tidligere har været beskrevet i Ekstra Bladet, har landets regering arbejdet på en midlertidig løsning for turister fra udvalgte lande.

Phuket-modellen (eller ’Safe & Sealed’, som ordningen officielt hedder) går ud på at åbne et aflukket område på den populære ferieø Phuket for langtidsturister fra udvalgte lande, heriblandt Danmark.

Planen skulle være skudt i gang 1. oktober, men nu skriver Bangkok Post og en række andre medier, at den efter alt at dømme bliver udskudt.

Superspreder løs i Bangkok

Årsagen er, at en 37-årig mand fra Bangkok er blevet testet positiv for coronavirus.

Manden arbejder som DJ på to barer i Bangkok og har for nyligt besøgt et sted på den verdensberømte backpackergade Khao San Road.

Nu frygter de thailandske myndigheder, at de har at gøre med en superspreder.

Yuthasak Supasorn, der er chef for det thailandske turistbureau (TAT), bliver i flere medier citeret for at sige, at Phuket-modellen sandsynligvis bliver udskudt.

Gæster skal 14 dage i karantæne

Phuket-modellen indeholder en række restriktioner.

For eksempel er det et krav, at man opholder sig mindst 30 dage i Thailand, og at de første 14 dage skal tilbringes i karantæne på et udvalgt hotel i en lukket turistzone langs Patong Beach på Phuket, hvor der dog vil være adgang til stranden.

Herefter kan man frit rejse rundt i landet med en negativ coronatest. Dog skal man i karantæne i syv dage, hver gang man ankommer til en ny provins.

Planen er også, at det skal blive muligt at flyve direkte mellem Danmark og Phuket fra slutningen af november, skriver Thai Airways i en pressemeddelelse fra 27. august. Her oplyses det, at danske turister kan se frem til mindst to månedlige afgange.

Ifølge Jyllands-Posten hersker der dog tvivl om fremtiden i Thai Airways. Flyselskabet har været i betalingsstandsning siden april og har i en lang periode kun har været på vingerne for at foretage nødflyvninger for Thailands regering.

Vil være kendt som ’sikker destination’

Thailand er et af verdens største turistlande og i Danmark en yderst populær feriedestination i vinterhalvåret.

I 2019 modtog landet næsten 40 millioner udenlandske turister. Turisme tegner sig for cirka 15 procent af Thailands bruttonationalprodukt.

Landets regering har i månedsvis forsøgt at give turismesektoren kunstigt åndedræt med en række tilskudsordninger, der skal få thailændere til at rejse i deres eget land. Det opvejer dog næppe tabet af de mange udenlandske turister. Med Phuket-modellen håber Thailand at gøre sig attraktiv som ’sikker destination’ for ældre mennesker, der er i en særlig risikogruppe for coronavirus, skriver Jyllands-Posten.

Thailand står i øjeblikket noteret for 3446 smittetilfælde og 58 coronarelaterede dødsfald

Trods det lave smittetal fraråder Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til landet, som dog er taget af listen over lande, som man opfordres til at gå i selvkarantæne efter at have besøgt.

- Hvis du kommer hjem fra en rejse til Thailand, opfordres du ikke længere til at blive hjemme i 14 dage, fordi Thailand står på EU’s liste over lande uden for EU og Schengenområdet, som det kan overvejes at åbne for, lyder det i rejsevejledningen.

