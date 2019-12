Surf-chok: Om lidt rammer han hajen

En meget ung surfer fik et voldsomt chok på havet, da han stødte ind i en haj

Al begyndelse er svær, og det kan være svært at finde den rette balance og komme op på brættet, når man skal lære den ældgamle polynesiske kunst at surfe.

Den del klarede syvårige Chandler Moore dog fint, da han sammen med familien besøgte New Smyrna Beach i forbindelse med den nyligt overståede Thanksgiving-weekend.

Men lykken varede kort for den unge knægt, og det skyldtes ikke manglende kundskaber. Til gengæld kom noget helt andet bogstavelig talt i vejen.

- Jeg surfede og så to fisk, fortæller den unge knægt til CNN.

Kæmpe chok

Men da far og søn efterfølgende gennemgik optagelserne fra det action-kamera, de havde monteret på surfbrættet, opdagede de, at det, de troede var fisk, var af en langt større art; sorttippet revhaj.

- Da vi kiggede på optagelserne, så vi, at det faktisk var en haj. Der var jeg sådan lidt 'wow', fortæller Chandler Moore.

Den unge dreng blev hverken bidt eller kom til skade under mødet med hajen. De eneste følger, hændelsen fik, var en masse 'streetcredit' fra sine klassekammerater.

- De var alle sådan, 'oh my god, er det en rigtig haj', siger han og fortæller, at mødet med hajen også affødte en masse spørgsmål fra de nysgerrige klassekammerater.

Det dramatiske møde med hajen har ikke skræmt Chandler Moore fra at surfe fremover.

