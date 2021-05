Svævebane og vandland: Se verdens største krydstogtskib

Krydstogtskibet Wonder of the Seas vil i 2022 være klar til at byde sejlglade turister ombord.

Og som navnet antyder, må det siges at være noget af et vidunder, der vil sejle rundt fra Shanghai og Hong Kong. Med eget vandland, en stor park, den højeste rutsjebane på vand, svævebane og klatrevægge behøver man bestemt ikke nøjes på det kæmpemæssige skib.

Det skriver Business Insider.

Den flydende oplevelse kan rumme 6988 passagerer fordelt over otte 'nabolag', hvor der vil være 2800 kahytter at vælge imellem.

Det 240.000 ton tunge skib er lige nu under produktion i Frankrig. Foto: PR Næsten 7000 passagerer vil kunne sejle med det aktivitetsfyldte skib. Foto: PR Verdens største krydstogtskib vil allerede næste år flyde rundt. Foto: PR

Hugger titlen fra søster

Skibet er i øjeblikket under produktion i Frankrig, og kommer til at være 360 meter langt og 54 meter bredt. Med en totalvægt på næsten 240.000 ton tager Wonders of the Seas titlen som verdens største krydstogtskib og skubber dermed lillesøsteren Symphony of the Seas af tronen.

Begge er de overdådige skibe udviklet af den amerikansk-norske krydstogtgigant Royal Caribbean, der allerede fra næste måned tilbyder krydstogt for vaccinerede israelere på skibet Odyssey of the Sea.

Foruden vandland og svævebane byder en tur på Wonder of the Seas også på teaterforestillinger, en tur i bølgesimulator, en udendørs biograf og et hav af sportsfaciliteter.

Der vil med andre ord være nok at tage sig til ombord på Royal Caribbeans nyeste krydstogtskib.