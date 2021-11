Svenskerne bliver de første i verden til at få pas med 'svævende' foto

Til årsskiftet får svenskernes pas og identitetskort et nyt udseende.

Det sker i forsøg på at sikre dokumentsikkerhed og højne kvaliteten internationalt, skriver det svenske politi i en pressemeddelelse.

De nye pas bliver som de første i verden udstyret med et 'svævende' foto, som skal gøre det sværere at efterligne og forfalske pasbilleder.

- Denne sikkerhedsdetalje er udviklet, fordi de personer, som forfalsker pas, bliver stadigt dygtigere til at efterligne det aktuelle billede i passet, skriver det svenske politi i pressemeddelelsen.

Den nye sikkerhedsdetalje gør blandt andet, at billedet 'svæver' fra flere vinkler afhængig af øjet, der ser, hvilket gør det vanskeligere at forfalske et pas.

Desuden vil de nye pas også indeholde flere billeder af den person, som passet retmæssigt tilhører. Disse billeder vil være gemt på en form for digitalt lagringsmedie og vil kunne ses under ultraviolet lys.

Dertil flyttes indehaverens underskrift i passet til indersiden af passets forside - igen med henblik på at forøge sikkerheden, idet det her bliver mere vanskeligt at kopiere underskriften.

Det svenske politi skriver desuden, at pasnummer og identitetskortnummer vil ændre sig fra at have otte cifre til at have ni tegn, hvor både tal og bogstaver benyttes.

Udover de mange sikkerhedsmæssige forbedringer bliver det svenske pas også fremover udsmykkes med trækfugle, som skal symbolisere retten til fri bevægelighed.