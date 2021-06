Sverige får ny national cykelrute

Hvis du drømmer om at cykle i to lande med varieret smuk natur, er 'Unionsleden' et glimrende valg.

Den nye cykelrute kan trædes i pedalerne på blot syv dage på etaper mellem 40 og 60 km. og strækker sig fra norske Moss til svenske Karlstad. Det skriver Standby.

Den nye svensk-norske cykelrute bliver samtidig Sveriges fjerde nationale cykelrute.

- Cykling er en aktivitet, vi kan se vokse i popularitet, og som passer til mange, og vi arbejder med at skabe nye muligheder for vores besøgende, siger Mia Landin, der er administrerende direktør for Visit Värmland, i en pressemeddelelse.

Den lange rute er både på asfalt og på grusveje gennem skove med et rigt dyreliv og gennem åbne landskaber med græssende dyr, lover Visit Värmland, som har en hjemmeside med etaper og forslag til overnatning undervejs.

Og trænger man til en pause fra cykelsadlen byder ruten også på andre aktiviteter, herunder vandring, bådture og fiskeri.