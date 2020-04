Sverige lukker omsider skisportssteder

De svenskere, der måske havde set frem til en påske på ski i Sälen, Vemdalen eller Åre, må nu kaste en skistav efter synet af sneklædte pister.

Den svenske virksomhed Skistar, der blandt andet ejer de tre populære skisportssteder, lukker dem nemlig ned, inden skisæsonen normalt ville slutte.

Normalt plejer skisportsstederne at lukke i slutningen af april eller i begyndelsen af maj, men Skistar oplyser i en pressemeddelelse, at der fra 6. april og resten af vintersæsonen er lukket på de tre skisportssteder.

Lukningen af skisportsstederne sker på opfordring fra Folkhälsomyndigheten, som er Sveriges svar på Sundhedsstyrelsen.

Lukningen sker 'på grund af risikoen for en overbelastning i sundhedsvæsenet i de berørte regioner', lyder det fra Skistar.

Lukker ned for populær påskeuge

Allerede 12. marts måtte Skistar lukke sine skisportssteder i Norge, Trysil og Hemsedal for at følge de norske myndigheders anvisninger.

Og det kommer til at kunne mærkes økonomisk, at man lukker skisportsstederne før tid, mener journalist Patrick Quicker fra SVT Nyheter Dalarna.

- Med hensyn til turisme har skisektoren haft en lang sæson, som har kørt planmæssigt. Påskeugen er dog en stor indtægtskilde, og den uge på året, hvor der er flest mennesker i bjergområdet, siger han til SVT Nyheder.

Selv om beslutningen om at lukke skisportsstederne før tid vil kunne mærkes på pengepungen, er der dog grund til en smule optimisme, mener Skistar:

- En vigtig faktor at tage hensyn til er, at en stor del af vintersæsonen er overstået, lyder det i pressemeddelelsen.