Sydens sol er blevet billigere

Billetpriserne på flyrejser fra både Billund og København er faldet de seneste to uger, viser tal fra dansk bookingportal

Stort set samtidig med, at regeringen har besluttet at blåstemple udlandsrejser til flere lande, er det blevet billigere at tage flyet fra både Billund og København.

Det viser tal fra bookingportalen Travelmarket, som TV2 har bragt.

I løbet af de seneste to uger er billetpriserne fra Billund Lufthavn til et EU-land gennemsnitligt faldet med 18 procent, mens de fra København er blevet 12 procent billigere.

TV2 fremhæver særligt Rom som destination, da billetpriserne til den italienske hovedstad er faldet med hele 61 procent over de seneste uger – hvis man vel at mærke tager flyet fra Billund.

Sværger man til den københavnske konkurrent, må man tage til takke med et prisfald på 22 procent på København-Rom ruten.

Mange afventer stadig

Ifølge Travelmarkets direktør Ole Stouby skal forklaringen på de faldende priser findes i antallet af bookede rejser.

- Der er ikke så mange bookinger lige nu - det er i hvert fald det, vi hører fra markedet. Folk afventer stadig den endelige liste og udmelding fra regeringen, som kommer på torsdag. Det, tror jeg, er en afgørende faktor, siger han til TV2.

Selv om antallet af bookinger endnu ikke er så stort, tyder noget på, at interessen for at rejse til udlandet vokser. Hos både Travelmarket og Momondo oplever man i hvert fald en stor stigning i antallet af søgninger.

Henover weekenden kunne Momondo eksempelvis notere en stigning på 142 procent, skriver TV2.

- Alle de søgninger, vi ser nu, er faktisk på sommerferier inden for de næste par måneder. Så vi har en spirende optimisme i forhold til, at der kommer til at ske noget, siger Momondos adm. direktør Tore Pein Jensen til mediet.

