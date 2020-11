Sydeuropa kalder: Rejseselskaber håber på denne charterfavorit

Danmark indfører regionale rejsevejledninger, og det skaber håb for charterselskaber og solhungrende danskere

Det vækker glæde hos danske charterselskaber, at Udenrigsministeriet fra december ændrer sine rejsevejledninger, så disse fremover bliver lavet ud fra den regionale smitte og ikke for hele lande.

Det betyder nemlig, at rejser til Kanarieøerne ikke længere er afhængig af, hvordan smittetallene ser ud på det spanske fastland, og at øen Madeira kan åbnes for danskere, selv om den er helt gal med coronavirus i resten af Portugal.

Hos rejseselskabet TUI har man ventet længe på de nye regler, som øger chancen for, at man kan sælge rejser sydpå i løbet af vinteren.

- Det er en meget glædelig nyhed, som hele branchen har ventet på i lang tid, siger kommunikationschef Mikkel Hansen til Ekstra Bladet.

Danmark indfører regionale rejsevejledninger

Alle vil til Gran Canaria og Tenerife

TUI har sit eget flyselskab og er derfor i stand til at sætte nye rejser op i løbet af få uger.

Selskabet krydser især fingre for en genåbning af De Kanariske Øer, der den seneste uge har registreret 38 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere, viser tal fra de spanske myndigheder.

Det samme gør Apollo, der straks er gået i gang med at danne et overblik over, hvilke destinationer de nye rejsevejledninger åbner døren for, fortæller kunde- og kommunikationschef Glenn Bisgaard.

- I første omgang håber vi, at det bliver muligt at sende danskere til De Kanariske Øer. Derudover vil det da også være positivt, hvis Dubai, Madeira og Egypten i løbet af vinteren kan åbnes for salg, siger han.

Hos Spies pointerer kommunikationschef Lisbeth Nedergaard, at mange af danskernes charterfavoritter har klaret sig flot under coronakrisen, hvor tendensen har været, at mange øer har haft mindre smitte end på fastlandet.

- Vi glæder os til forhåbentlig snart at kunne sende vores gæster til Gran Canaria, Tenerife og Madeira, siger Lisbeth Nedergaard.

Også Spies vil i løbet af få uger kunne have fly på vingerne, så snart et af de populære rejsemål kommer ned på et tilpas lavt smitteniveau.

Dansk selskab trodser myndighederne: Flyver til orange rejsemål

Nye data giver større præcision

De nye rejsevejledninger træder i kraft i begyndelsen af december.

I en pressemeddelelse udtaler udenrigsminister Jeppe Kofod, at det er nye testdata fra ECDC, der har gjort det muligt at regionsopdele rejsevejledningen.

- Det giver os mulighed for at holde lav-smitte-regioner åbne, forudsat at landene leverer de nødvendige sundheds- og testdata, siger han.

- Tilsvarende kan vi nu med større præcision gå ind og lukke ned for regioner med højere smitte.

- Det vigtigste hensyn vil fortsat være danskernes sundhed, sikkerhed og tryghed. Pandemien raser stadig globalt og i Europa, og det er rejsevejledningerne en afspejling af.

Grænsen for, hvornår et land eller en region kommer på Udenrigsministeriets orangeliste, er stadig sat ved 30 smittede per 100.000 indbyggere.

Rejsebureauer beder om lov: Kanarieøerne har fået styr på coronavirus