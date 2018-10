Syg passager formår at åbne flydøren under take-off

En mand begyndte at kaste op og gik efterfølgende i panik og begyndte at rive og flå i flydøren, da flyet var i gang med at lette

Der opstod kaos og panik om bord på et Frontier Airlines-fly den 22. oktober, da en syg passager formåede at åbne flydøren og udløse nødslisken, mens flyet var i gang med at lette.

Det skriver Fox News.

Ifølge det amerikanske medie skete hændelsen på et fly fra feriebyen Cancun i Mexico til St. Louis i Missouri, USA, da den unavngivne mand pludselig fik et ildebefindende og begyndte at brække sig.

Han rejste sig derfor panisk fra sit sæde og begyndte at hamre og rive i flydøren, hvilket fik kabinepersonalet til at træde i karakter og tvinge manden tilbage i sit sæde, fortæller en medpassager ved navn Andy Karandzieff, som sad på rækken foran den syge mand, til Fox News.

Der blev manden dog kun siddende i et kort øjeblik, før han igen rejste sig og begyndte at rive og flå i døren, hvorefter det lykkedes ham at få døren åben, så nødslisken blev udløst.

Suget ind i flymotoren

På flere videoer, der er filmet af en kvindelig medpassager ved navn Kathleen Ingham, kan man se, hvordan både kabinepersonale og adskillige medpassagerer panisk forsøger at tilbageholde den syge mand.

- Tak Gud, for de modige mænd og kvinder, som formåede at holde manden om bord på flyet, for ellers ville han helt sikkert være blevet suget ind i flymotoren, skriver Kathleen Ingham til videoen.

Forgiftet drink og slag i hovedet

Ifølge Fox News ankom politiet kort efter hændelsen, og de eskorterede efterfølgende manden af flyet, hvorefter han blev transporteret til et nærliggende hospital.

Den pågældende mands mor har siden hen fortalt, at hendes søn havde været med sin far på ferie i Mexico, og hendes forklaring på sønnens opførsel lyder, at nogen må have puttet stoffer i hans drink.

Derudover påstår hun, at sønnen var blevet overfaldet på hotellet aftenen før, og at han i den forbindelse havde slået sit hoved.

Frontier Airlines har bekræftet hændelsen over for Fox News og fortæller, at flyvningen blev aflyst, og at de resterende passagerer på flyet fik tilbudt hotelovernatning natten over.

