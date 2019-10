Syv slog på tæven: Blev smidt af fly

To grupper af britiske flypassagerer lavede så meget ballade på fly, at det vendte om og sikkerhedslandede

Hvis man vil rejse til Tenerife med fly, så skal man ikke starte en slåskamp, mens man er i luften. Det fandt syv britiske mænd ud af i sidste uge.

Alle syv blev eskorteret væk fra et Easy Jet-fly, fordi de uddelte øretæver til hinanden, mens flyet befandt sig over Atlanterhavet på vej fra Manchester til Tenerife.

Hændelsen startede, da de to grupper af passagerer, den ene gruppe var angiveligt en polterabend, kom i håndgemæng. En stewardesse stoppede slåskampen og flyttede en af ballademagerne til et andet sæde på flyet for at få lidt ro på gemytterne.

Men få minutter senere gik manden tilbage til sine venner, og et nyt skænderi startede mellem de to grupper. Passagererne prøvede at stoppe slåskampen, hvilket førte til, at en af mændene angiveligt spyttede en kvinde i ansigtet.

Vendte flyet

Piloterne besluttede derfor at vende flyet og sikkerhedslande i byen Faro i Portugal.

Passageren Nathan Belford udtaler til Daily Mail, at gruppen af bøller blev så sure over, at flyet vendte om, at de begyndte at stjæle drinks fra drinksvognen.

Da flyet landede i Portugal, blev alle mændene anholdt.

- Da vi landede, fik sikkerhedspersonalet dem ud af flyet. Det var meget imponerende. En af fyrene, som var mindst to meter høj, måtte de bære ud, fortæller øjenvidnet Nathan Belford til Daily Mail.

Easy Jet bekræfter episoden og skriver i en udtalelse:

- Selvom sådan nogle hændelser er sjældne, så tager vi dem meget alvorligt, og vi tolererer ikke voldelig eller truende adfærd ombord. Sikkerheden for vores kunder og personale er af højeste prioritet.

Flyet fortsatte til Tenerife uden de voldelige passagerer med omkring to timers forsinkelse.