Tabte lejebeløb på grund af lukkede grænser

Mange feriehungrende danskere er allerede begyndt at booke sommerferie verden over. Men i en tid, hvor der løbende lempes på rejserestriktioner, karantænekrav og grænselukninger, skal man være opmærksom.

Ifølge Lars Arten, der er leder af Forbruger Europa i Danmark, bør man være opmærksom på aftalevilkårene, når man booker en feriebolig. Det skriver Standby.

Medmindre man har aftalt andet, så vil mulighederne for at få pengene tilbage være meget begrænsede, hvis man ikke kan komme afsted, eksempelvis fordi grænserne lukkes.

For nylig har Ankenævnet for Feriehusudlejning afgjort en sag om en lejet feriebolig i Ungarn, hvor forbrugeren tabte, da ankenævnet vurderede, at hun ikke havde krav på at få lejebeløbet tilbagebetalt.

Tabte sagen

I sagen havde forbrugeren i 2019 booket en ferielejlighed i Budapest med afrejse i maj 2020.

Ungarn havde lukket sine grænser på rejsetidspunktet, så forbrugeren kunne ikke komme frem til ferieboligen. Derfor ønskede forbrugeren at få sine penge retur, men tabte sagen, da boligen var lejet separat.

- Hvis man har booket en feriebolig i udlandet separat, er udgangspunktet, at man ikke kan få pengene tilbage, hvis man er forhindret i at komme frem, og ferieboligen ellers er til rådighed. Det gælder også, selvom årsagen til, at man ikke kan komme frem, er, at grænserne er lukkede, siger Lars Arent.

Coronapandemien er en uforudsigelig størrelse, og derfor kan man forvente, at rejseplanerne kan ændre sig kort tid før afgang, eller mens man er ude og rejse. Derfor er det også vigtigt at have styr på, hvad ens forsikring egentlig dækker.