Tænk dig om før du deler feriebilleder på Facebook

For mange er ferie også lig med at dele billeder, videoer og lignende på sociale medier. Så snart man er ankommet til destination og får serveret de første kulørte drinks, begynder det for mange at krible i fingrene for at tage billeder og lægge dem på Facebook.

Det kan dog få store konsekvenser, hvis ikke du tjekker dine privatindstillinger, inden du tager på ferie.

Det fortæller IT-sikkerhedsekspert Janus R. Nielsen fra it-firmaet AnyTech365 i en pressemeddelelse.

- Tænk på, hvem der kan følge med i dine Facebook-opdateringer. Selvom din profil ikke er offentlig, så alle kan se den, kan rigtig mange mennesker alligevel følge med, hvis din profil er åben for dine venners venner. Kender du dine venners venner?, siger Janus R. Nielsen i pressemeddelelsen.

- Det kan være en onkels vicevært, en arbejdskollegas fætter eller andre fremmede personer, du slet ikke kender, der kan følge med i alt du foretager dig på ferien, uddyber han.

Gør profilen privat

En god idé er ifølge eksperten at gå ind i sine sikkerhedsindstillinger på Facebook og gøre sin profil privat. så det kun er ens venner, der kan se fremtidige opslag, ligesom du også kan overveje at lave en lukket gruppe med de venner og familie, som du vil dele dine billeder med.

I dag kan indbrudstyve sidde hjemme foran en skærm og tjekke, hvilke huse der står tomme takket være åbne facebook-profiler.

- Tænk over, hvad du skriver i dine statusopdateringer. Undlad at skrive, at huset står tomt, og hvor længe du er væk. Undgå også at sende beskeder med private informationer på dine venners vægge, så uvedkommende ikke kan følge med i, hvor ekstranøglen ligger, eller at bagdøren til sommerhuset ikke er låst. Send i stedet en privatbesked, lyder det fra AnyTech365.

Firmaet råder også til, at man indstiller sin profil til, at man skal godkende de opslag, som venner tagger én i, inden de bliver offentlige på ens tidslinje.

'På den måde sikrer du dig, at billeder og opslag du ikke har lyst til at være en del af, ikke bliver synligt på din tidslinje,' lyder det.

- Lad være

Hos politiet er de enige i, at det kan være risikabelt at lægge feriebilleder på facebook.

- Et foto på Facebook, mens ferien står på, er det samme som at fortælle indbrudstyven, at din bolig er alene hjemme. Lad derfor være med at fortælle om ferieplanerne på Facebook, lægge et foto af den eksotiske frokost på Instagram eller at fortælle på LinkedIn, at du snart tager væk fra kolleger og forretningsforbindelser, har Chr. Østergård, leder af Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion, tidligere fortalt i en pressemeddelelse.

- Vent med at dele ferieminderne til du er kommet hjem igen, opfordrer vicepolitiinspektør Chr. Østergård, lød det fra vedkommende.

