Tænketank vil forbyde privatfly

Private fly til og fra Storbritannien bidrager lige så meget til klimakrisen som 450.000 biler om året og skulle forbydes allerede i 2025, hvis man spørger tænketanken Common Wealth. Det skriver The Guardian.

I en rapport har tænketanken fundet frem til, at der i 2018 var 128.000 private flyvninger mellem Storbritannien og EU, hvilket repræsenterer seks procent af den samlede luftfart i Storbritannien. Ud over det tal var der 14.000 ture til destinationer uden for Europa.

I rapporten står der, at en flyvning fra London til New York med et privatfly udleder samme mængde CO2, som en typisk britisk bil udleder i fire et halvt år. Rapporten peger på, at et forbud mod privatfly vil påvirke udviklingen af elektriske fly, så denne vil gå hurtigere.

Andy McDonald, som er parlamentsmedlem for Labour og sekretær i skyggekabinettet for transport, siger til The Guardian, at partiet vil studere rapporten og 'konsultere industrien med en introduktion for en udfasningsdato for brugen af private fly, som bruger fossile brændstoffer'.

- Klimamålene kan ikke nås, uden at vi begrænser forureningen fra flytrafik, og en passager på et privatfly producerer ti gange så meget udledning end en passager på et almindeligt fly. Det kan vi simpelthen ikke ignorere, siger Andy McDonald.

Private fly udleder 150 gange så meget som et tog

Ifølge Common Wealths rapport vil en typisk flyvetur med et privatfly i Europa udlede syv gange så mange drivhusgasser som en tur på business class eller ti gange så meget som en tur på economy class. Den private flyvetur vil sammenlignet med en togtur udlede op til 150 gange så meget.

Ifølge The Guardian estimeres det, at omkring 40 procent af alle privatflys bevægelser er rejser uden passagerer, fordi flyene omplaceres for at være belejlige for super-rige kunder og virksomheder. Selv når flyene er fulde, er der ofte ikke flere end fem passagerer med i gennemsnit.

Tænketanken Common Wealth håber, at et forbud kan sætte skub i udviklingen af elektriske fly.

Et stigende antal flyproducenter investerer i udviklingen af elektriske fly som et alternativ til fossile brændstoffer. Men udviklingen går for langsomt ifølge Common Wealth.

