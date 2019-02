Tag til Bandaøerne - Indonesiens hemmelige paradis

De seneste år har Indonesien vundet indpas hos de danske turister, der i stor stil valfarter til paradisiske Bali.

Men ligesom de mange danske turister har internationale turister også fået øjnene op for den lille perle, og det har resulteret i både højere priser og en kultur, der i stadig højere grad præges af turismen.

Vil man opleve det autentiske Indonesien og opleve det uspolerede paradis, giver det derfor mening at kigge sig om efter alternativer.



Hovedbyen Bandanaria bærer kraftigt præg af århundredes europæisk indflydelse. Briterne og hollænderne kæmpede indædt om øerne. Privatfoto

I det østlige Indonesien finder man netop det. Midt i det store Bandahav finder man Bandaøerne. Den isolerede øgruppe består af ti små øer og ligger 120 kilometer fra den nærmeste storby og det nærmeste fastland.

Først de senere år er hovedbyen Bandanaria blevet forbundet med omverdenen via faste fly- og færgeforbindelser til storbyen Ambon, der også er det nærmeste fastland i området.

Det betyder at turismen endnu kun er spirende i ø-paradiset, der heller ikke er bebygget med dyre resorts og pompøse hoteller. Endnu.



Bandaøerne er fuldstændig uspolerede. De lokale lever livet, som de har gjort i århundreder. I baggrunden ses mægtige Gunung Api, der er skyld i områdets frodige land- og undervandsliv. Privatfoto

Det første man lægger mærke til, når man ankommer til hovedbyen Bandanaria, er den kolonialistiske stil, byen er opført i.

Har man rejst rundt i Indonesien, inden man ankommer til øen, vil det være lidt af et kulturchok. Fra slutningen af 1600-tallet og flere århundreder frem udkæmpede hollænderne og englænderne voldsomme slag om herredømmet over øerne.

Den imperialistiske kamp om de små øer i Fjernøsten skyldtes, at Bandaøerne helt op til midten af det 19. århundrede var det eneste sted i verden, hvor der blev dyrket muskatnødder. Et krydderi, der var ekstremt værdifuldt.



Hollænderne opførte flere fæstningsanlæg rundt omkring på de ti øer. Mest imponerende er Fort Belgica. Privatfoto

Netop den imperialistisk byggestil gør Bandanaria særlig interessant, og man må ikke snyde sig selv for en tur i det hollandsk opførte Fort Belgica.

Fortet er kun tilgængeligt, hvis man kan finde den lokale indoneser, der bærer nøglen. Men det skal man ikke være nervøs for. De lokale spotter hurtigt turister og er flinke til at hjælpe.

Mod et symbolsk beløb på omkring ti kroner følger en lokal med rundt og fortæller og viser stolt den nyrestaurerede fæstning frem.



Fra fortet kunne de holde øje med indsejlingerne til bugten mellem øerne Gunung Api, Bandanaria og Banda Besar. Privatfoto

Fra fortets vold har man udsigt ud over den majestætiske bugt. Man bliver overvældet, når man kigger over på den mægtige, jungleklædte vulkan Gunung Api, der tårner sig op mod himlen på den anden side af det pandekageflade vand.

Syd for byen kan man se over på krydderiplantagerne, der selvfølgelig primært dyrker muskatnødder, og nede ved havnen kan man se de små fiskerbåde komme ind med friskfanget tun.



Muskatnødder er Bandaøernes guld, og en tur ind til en af de lokale farmere er et must. Gæstfriheden er stor hos de lokale, der stolt viser krydderierne frem. Mangler du noget, så tøv ikke med at spørge om hjælp. De kan fikse alt fra en gummibåd til adgang til det aflåste fort. Privatfoto

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vulkanvandring på Gunung Api

I midten af Bandaøerne tårner den mægtige Gunung Api-vulkan sig 656 meter op af det dybe omkringliggende hav.

Den aktive vulkan er både øernes velsignelse og forbandelse. Den store vulkans massive aktivitet bringer næringsstoffer til havet og de omkringliggende øer, hvilket sikrer et rigt fiskeliv, fantastisk dykning og misundelsesværdig landbrugsjord.

Men vulkanen har også skabt død og ikke mindst stor ødelæggelse i forbindelse med sine udbrud. Senest i 1988 hvor tre blev dræbt, og 300 hjem blev destrueret af flammerne.

Farerne lurer

Op ad vulkanens side vokser junglen tæt, og den nærmest tigger eventyrere om at blive besteget.

Turen op ad vulkan-siden er relativt kort, men barsk og kræver en guide. Ved at spørge rundt i Bandanaria fandt vi hurtigt en fyr, der kunne sætte os i kontakt med en lokal guide.

Dagen efter mødtes vi med guiden og hans søn klokken fem om morgenen og sejlede over til den skjulte junglesti, der fører til toppen af vulkanen. Turen mod toppen er hård og rummer mange udfordringer.



Den hårde tur mod toppen glemmes, når man holder pause. Her billede fra omkring 300 meters højde omkring daggry. Privatfoto

Foruden de mange løse sten på den stejle stigning lurer edderkopper på størrelse med en stor og velvoksen mands hånd samt slanger på turen op.

Opstigning tager flere timer og kræver adskillige liter vand.

Men allerede på vejen mod toppen får man belønningen. Solopgangen set fra junglen ud over vandet og ikke mindst udsigten fra toppen er ubeskrivelig og nærmest euforiserende.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

På jagt efter hammerhajer ved Palau Hatta. Privatfoto

Dykning i verdensklasse

Tager man til Bandaøerne, er man nærmest tvunget til også at udforske undervandslivet rundt om øerne.

I dykkerkredse roses Bandaøerne for at have noget af den bedste dykning i verden. Fra oktober til november er der chance for at se store stimer af op til fem meter lange hammerhajer.

Vi besøgte øerne i december, og desværre så vi ingen hammerhajer på de mange dyk, vi nåede at have.



Koralrevene omkring Bandaøerne er mange. Du kan både dykke og snorkle på de fleste af dem. Privatfoto

Til gengæld oplevede vi meterlange moræner, stingrays, dragefisk, havskildpadder, revhajer og et utal af andre arter.

Dykkerstederne omkring ørerne er nærmest uendelige, og variationen er stor. Størst indtryk gjorde dykkene ved grotten på bagsiden af Palau Banda Besar og undervandssøjlerne ud for Batu Kapal, hvor havets kræfter med strøm og bølger viste sig fra sin hårde side.

Dykning er berusende. Har du aldrig prøvet det, er det bare at komme afsted.

I Bandanaria findes to dykkercentre, der drives af henholdsvis franskmænd og tyskere. De tilbyder leje af udstyr og dyk til en pris i omegnen af 300 kroner pr. dag.