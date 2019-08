Tag til nachos-festival i Mexico: 59 kilo ost til verdens største tortilla-chip

59 kilo smeltet ost og 11 kilo grønne jalapenos.

Så meget topping skal der til, når indbyggerne i den mexicanske by Piedras Negras tilbereder verdens største nacho til den årlige International Nacho Festival.

Byen er heller ikke en hvilken som helst by, når det kommer til nachos. Det var nemlig i Piedras Negras, at nachos blev opfundet af tjeneren Ignacio Anaya. Det skriver BBC.

Tilfældig opfindelse

Byen Piedras Negras er nabo til byen Eagle Pass i Texas. Det er kun floden Rio Grande, der skiller de to byer ad. Derfor har der altid været en rig udveksling af mad og varer imellem de to byer. Historien om nachoens oprindelse lyder således:

I 1943 tog en gruppe amerikanske kvinder fra Eagle Pass over til Piedras Negras for at gå på indkøb. Om aftenen blev de sultne og kun én restaurant havde åbent. Det var restauranten Victory Club, hvor Ignacio Anaya arbejdede som tjener. Af uvisse grunde var køkkenpersonalet ikke at finde i restauranten, så Ignacio Anaya besluttede sig for at bikse noget sammen af det der nu lige var af ingredienser i køkkenet. Han ville ikke skuffe de sultne kvinder.

I et interview med Antonio Express-News i 1969 fortalte han, hvordan han opfandt den berømte ret.

- Jeg skar en tortilla i fire stykker, puttede noget ost på, jalapeño på toppen og stak det i ovnen i nogle minutter, sagde Ignacio Anaya.

Han tog den nyopfundne ret med ud til kvinderne, og den sprøde snack var med det samme et hit hos dem. De spurgte ham selvfølgelig, hvad retten hed. Siden 'Nacho' er et almindeligt kælenavn for Ignacio i latinamerikanske lande, svarede han hurtigt 'Nachos Special!'.

Verdens største nacho

Sådan gik det til, at man i dag verden over nyder den knasende, mexicanske snack nachos.

Hvert år i den anden weekend i oktober fejrer byen Piedras Negras nachoens fødsel. International Nacho Festival byder både på musik, kunst og så selvfølgelig en masse nachos. Fra kaviar-nachos til fajita-nachos til den originale med ost og jalapenos.

Her bliver verdens største nacho vist frem i 2018.

Ya casi listo el Nacho Más Grande del Mundo en el Nacho’s Fest 2018 #PiedrasNegras pic.twitter.com/7Elcwu0qJQ — Mpio Piedras Negras (@MpioPNegras) October 14, 2018

Der er blevet slået mange rekorder i at servere nachos i uoverskuelige mængder. Men det er byen Piedras Negras, der har rekorden i at lave verdens største nacho. I 2018 brugte 15 mennesker 68 kilo dej til at rulle verdens største enkelte nacho-chip. Men så var der også nacho til 350 mennesker.