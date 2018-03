Takt- og tone-ekspert: Det må du stjæle fra hotelværelset

Mange hoteller lægger ekstra goder frem til gæsten, så opholdet bliver ekstra luksuriøst. Med hvad må man egentlig tage med sig hjem, uden man har begået en lovovertrædelse? Få svaret her

Shampoo, balsam, badekåbe, badetøfler og kaffe.

Når man tjekker ind på et hotelværelse, er det ikke ligefrem unormalt at finde den slags ekstra goder, som hotellet bevidst har lagt klar, så deres gæster kan føle sig hjemme under opholdet.

Der er dog også mange hotelgæster, der som en sand Ross fra tv-serien 'Venner' udnytter muligheden til at tyvstjæle de komplementære goder. Men hvad må man egentlig stjæle med fra hotelværelset, før man overtræder loven? Det har det britiske medie Daily Mail sat sig for at finde ud af, og derfor har de spurgt takt- og tone-ekspert William Hanson om hjælp.

Ifølge takt- og tone-eksperten er der en klar regel, som man bør indrette sig efter, og den er, at man må tage de ting, som alligevel bliver udskiftet af hotelpersonalet, inden den næste gæst tjekker ind.

- Hvis toiletartiklerne fra hotellet er brugte, kan man bare tage dem, da det er bedre for miljøet end at smide dem ud. I mange tilfælde opfordrer hotellerne endda til det, siger han og fortsætter:

- Andre genstande, der ligger på værelset - såsom badetøfler -, er også helt fine at tage, da de ikke kan bruges igen, hvis én gæst først har benyttet dem, men hvis du går forbi en rengøringsvogn og selv snupper disse ting, så er det det samme som at stjæle.

Kaffe, badekåbe og håndklæder er 'no go'

Takt- og tone-eksperten påpeger desuden, at der er visse ting, man bestemt ikke må smide ned i sin kuffert og tage med sig hjem:

- Når det kommer til kaffe og te.. Altså hvis du føler, du har brug for at tage det med hjem, så skal du højst sandsynligt overveje, hvorfor du bruger penge på et hotelværelse, hvis du ikke selv har råd til at købe kaffe eller te-breve, siger han og fortsætter:

- At snuppe ubrugt te, kaffe eller de små pakker med mælk er bare desperat.

Derudover påpeger William Hanson også, at det forbudt at tage ting såsom badekåber og håndklæder med hjem fra hotellet, da det vil blive betragtet som tyveri og dermed er ulovligt.

Derudover kan det vist godt bare betale sig at bruge sin sunde fornuft, når man overvejer, hvilke genstande man kan tillade sig at pakke ned i sin bagage fra hotelværelset af.

