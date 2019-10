Taske eksploderer på vej ind i fly

Et stykke bagage eksploderede på landingsbanen ved Midway Lufthavn i Chicago mandag middag, da tasken var på vej til at blive læsset på et fly opereret af flyselskabet Volaris.

Hændelsen skete, da en bagagevogn kørte tasken over. Det førte til, at tasken eksploderede og et bombehold blev tilkaldt. De evakuerede med det samme landingsbanen. Det skriver NBC News.

En passager filmede evakueringen, efter tasken var eksploderet.



Det viste sig, at det var en mobiloplader, der var eksploderet, fordi den blev kørt over af en bagagevogn.

En talsperson fra Chicagos politi udtalte i et tweet, at ingen kom til skade ved eksplosionen.