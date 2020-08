Tastede forkert: Kostede ferien

Et forældrepar krævede penge retur for en rejse til Rhodos, hvor de tastede forkert fødselsår

Et forældrepar og deres datter bestilte i 2019 en all inclusive-ferie til Rhodos fra 11.-18. juli samme år til en pris på 13.274 kroner.

Men på grund af forældrenes tastefejl på barnets fødselsår under bestillingen, var datteren retteligt 12 år i stedet for 11 år.

'Er det et problem?'

En uge før afrejse skrev forældrene til rejsebureauet Detur.

'Vi har lige bestilt en rejse til Rhodos. Men der er sket en fejl. Vi har fået sat en forkert fødselsdato, på (vores datter, red.). Hun er født i 2007. Er det er problem?'

Og det mente Detur, det var. For en 12-årig skal betale voksenpris, og rejsearrangøren krævede en merpris på 1894 kroner, som skulle betales samme dag.

Uden held forsøgte forældreparret at få fristen skubbet og købe sig tid til at skaffe pengene. Da dette ikke kunne lade sig gøre, valgte de at afbestille rejsen seks dage før afrejse af 'manglende tillid til arrangøren'.

Det fremgår af Pakkerejse-Ankenævnets udvalgte sager fra marts 2020, hvor forældreparret har indbragt sagen for at få 'nogle af pengene eller 80 procent af rejsens pris refunderet'.

Detur fastholdt, at gæsterne ikke skulle have nogen penge tilbage.

'Når man annullerer under syv dage til afgang, beholder vi hele rejsens pris, og man får dermed intet refunderet. Dette fremgår også af vores betingelser. I bekræftede trods dette, at I ønskede at annullere ferien,' skriver Detur i sagsfremstillingen.

En dyr tastefejl

Og Rejseankenævnet er enig med Detur og skriver i kendelsen afsagt 25. marts 2020.

'Ankenævnet finder ikke, at klageren, som følge af rejsearrangørens opkrævning af merpris for en voksen og betalingsbetingelserne herfor, har været berettiget til at afbestille rejsen uden omkostninger.'

Og derfor kostede det familien 13.274 kroner at taste forkert fødselsår.

