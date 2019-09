Tastefejl førte til ekstremt billig ferie

Det er menneskeligt at fejle.

Især når mennesker skal indtaste tal og bogstaver i computersystemer, så opstår der fejl.

Et forkert komma kan føre til sure opstød, mens et forkert tal kan føre til en ekstrem billig rejse.

Det skete, da en familie på otte ledte efter rejser til Thailand på TUI's hjemmeside. En 13-dages rejse til hotel Anyavee Ban i Ao Nang, Krabi inklusiv fly t/r kostede 15.184 kroner - for alle otte. Ret billigt.

Så billigt, at det var en menneskelig tastefejl, forklarede TUI.

TUI annullerede rejsen, da de opdagede fejlen og henviste til aftalelovens §32, hvor køberen burde have indset, at prisen var fejlagtig på grund af den meget lave pris.

Ny rejse

Familien købte derfor en ny rejse til Thailand hos en anden udbyder. Her løb prisen op i 48.138 kroner.

Derefter indgav familien en klage til Pakkerejse-Ankenævnet, hvor de krævede, at TUI refunderede merudgifterne til en ny rejse.

4. juli 2019 gav Pakkerejse-Ankenævnet dem ret i klagen. TUI skal betale 32.460 kroner til klageren.

Her var en detalje i bestillingen helt væsentlig for udfaldet. Klageren forklarer forløbet således:

- Da vi onsdag 26. september 2018 skal til at booke rejserne på nettet, går det op for os, at vi i TUI’s rejse-browser kun kan bestille til 6 personer ad gangen. Derfor ringer min kone ind og taler med en salgsmedarbejder hos TUI om, hvordan vi skal forholde os til det, da vi gerne vil 8 personer afsted. Vi bliver oplyst om, at vi bare kan bestille for to personer ad gangen, indtil vi når op på 8 rejser. I telefonen gør salgsmedarbejderen opmærksom på, at det bare er om at få bestilt, da det er en rigtig god pris, fordi grundprisen for rejsen er meget lav. Efterfølgende gør vi, som vi har fået besked på af salgsmedarbejderen og booker de 8 rejser til Krabi, skriver klageren til Pakkerejse-Ankenævnet.

Når salgsmedarbejderen ikke gjorde opmærksom på fejlen, afgjorde nævnet, at familien heller ikke burde have indset, at prisen var en fejl. Derfor fik familien refunderet merudgiften på deres erstatningsrejse.

En tastefejl førte dermed til en ekstremt billig ferie.

Andre fik ikke medhold

Ikke alle var så heldige.

En anden kunde bestilte også en usandsynlig billig rejse til Thailand, hvor der tilsyneladende også var sket en fejl i indtastningen. Rejsen lød på 15 dages ferie for to personer på et kategori 3+ hotel inklusiv flybilletter til 3896 kroner.

Denne kunde klagede også efterfølgende til Pakkerejse-Ankenævnet, da rejsen blev annulleret.

Men kunden fik ikke medhold i sin klage, da flertallet af nævnet fandt, at kunden måtte have indset, at den lave pris var en fejl. Rejsens rigtige pris var på 22.000 kroner.

Klageren havde ikke talt med en salgsmedarbejder, som familien der fik medhold havde, men blot bestilt rejsen over nettet.