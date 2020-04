Taxichauffør kørte 1500 kilometer gratis for at få studerende hjem

Da covid-19 pandemien nåede Spanien, fik 22-årige Giada Collalto som så mange andre vendt sin hverdag på hovedet.

Hun var rejst fra hjembyen Montebello i Italien til Bilbao for at studere sprog, men pandemiens indtog gjorde det pludselig overordentlig svært for hende at vende hjem. Så svært, at hendes eneste mulighed til sidst blev at tage en taxi på tværs af det europæiske kontinent.

Det skriver CNN.

Ifølge mediet havde den 22-årige studerende egentlig planlagt at blive i Bilbao under pandemien. Men den ramte hårdere, end hun havde forudset. Landet lukkede ned, og det betød samtidig et farvel til den fysiske undervisning på universitet.

Strandet i Madrid

Hun besluttede sig derfor for at rykke teltpælene op og fik fat i en flybillet med afgang fra Madrid. Af uvisse årsager ville lufthavnspersonalet dog ikke lade hende boarde flyet, da hun nåede frem. Hun stod nu strandet i Madrid – fire timers kørsel fra Bilbao.

– Jeg var desperat og vred, og mine forældre var bekymrede, men kunne intet gøre for at hjælpe mig. Jeg ringede til ambassaden, men de bad mig blot om at sende en mail. Alle hoteller i Madrid var lukkede, og der var ikke nogen offentlig transport, der kunne få mig tilbage til Bilbao, siger Giada Collalto til CNN.

På det, der umiddelbart kunne ligne et absolut lavpunkt for Giada Collalto, vendte heldet. For en god ven fik overtalt sin kammerat, 22-årige Kepa Amantegi, til at hente hende hjem til Bilbao i sin taxi. Og ikke nok med det, så fik hun også lov til at overnatte hos chaufførens familie, da hun ikke længere havde et sted at bo.

Grønt lys fra myndighederne

Mange ville måske på dette tidspunkt tænke, at dagens gode gerning var tilendebragt, men Kepa Amantegi var ikke tilfreds endnu. Han satte sig i stedet for at finde ud af, hvordan han kunne køre Giada Collalto hjem til familien i Montebello.

En tur på 1500 kilometer, der blev besværliggjort af de grænsebomme, som mange europæiske landet har valgt at lukke.

Da turen i princippet kunne kategoriseres som taxikørsel, gav myndighederne dem dog grønt lys. Og efter 12 timer nåede de Giada Collaltos hjem i Italien.

Kepa Amantegi kunne herefter vende taxaens snude tilbage mod Bilbao. Og selv om han på papiret havde kørt taxikørsel, fik Giada Collalto hele den lange tur uden beregning. Chaufføren bad kun om at få sine omkostninger dækket for at hente hende i Madrid.

– Jeg insisterede på at betale ham, men han sagde: ‘Jeg vil ikke udnytte dig. Jeg kan se du er en svær situation, så du skal ikke tænke på omkostningerne’, siger Giada Collalto til CNN.

