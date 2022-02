Tegning købt på loppemarked: Vurderet til knap 70 millioner kroner

Skitsen er fra det 16. århundrede og har hidtil været ukendt for offentligheden

Hvis du nogensinde har slået vejen forbi et loppemarked, så kender du måske til forhåbningen om at gøre et godt kup.

At købe noget for småører, som måske kunne vise sig at have stor værdi.

Det var i 2017 tilfældet, da en person, som ønsker at være anonym, erhvervede sig en sjælden skitse af den tyske kunstner ​​Albrecht Dürer til et yderst beskedent beløb.

Nu viser det sig nemlig, at skitsen, som i 2017 blev solgt for sølle 30 dollars, svarende til omkring 200 danske kroner, i dag vurderes til at være 10 millioner dollars værd. Det svarer til en værdi på godt 66 millioner kroner.

Det skriver CNN på baggrund af en vurdering foretaget af auktionshuset Agnews Gallery, som holder til i London, og som i dag er i besiddelse af den værdifulde skitse.

​​Albrecht Dürer var en af renæssancens største kunstnere i Tyskland i det 16-århundrede, ligesom han betragtes som en af de mest betydningsfulde kunstnere for sin samtid i Europa.

Skitsen kaldes 'Jomfruen og barnet' og menes at stamme fra 1503.

Fundet ved en tilfældighed

Der skulle gå et par år efter den føromtalte handel på loppemarkedet, før skitsen kom på kunstverdens radar.

I 2019 stødte Clifford Schorer, som er kunstsamler i Boston, ved en tilfældighed på værket.

Han skulle til fest og havde forsømt at købe ind til en værtindegave i god tid. Derfor måtte han impulsivt slå vejen forbi en velkendt boghandel og antikvariat på vejen hen til selskabet.

Boghandleren fortalte Clifford Schorer, at han havde en ven, som var indehaver af en original skitse fra ​​Albrecht Dürer, som han kunne se nærmere på ved lejlighed.

Forbavset over fund

Clifford Schorer var overbevist om, at der ikke var tale om en original men i stedet en troværdig kopi, som han så oftest før var stødt på i sit embede som kunstsamler.

Særligt fordi det var over 100 år siden, at et ukendt værk af Albrecht Dürer var blevet opdaget.

Han valgte dog alligevel at se skitsen an, som, til hans store forbavselse, viste sig at være den ægte vare.

- Det var som at (opleve, red.) en slags elektricitet. Når du er i min verden, bruger du dit liv på at lede efter ukendte ting, der kan føre til fascinerende forskningsveje.

- Og jeg kunne se, at jeg var i begyndelsen af ​​noget ekstremt spændende, siger Clifford Schorer til CNN.

Fundet blev begyndelsen på en treårig rejse for at verificere kunstværkets ægthed.

I alt skulle der 17 oversøiske rejser til for at konsultere med diverse kunsteksperter, så Clifford Schorer med sikkerhed kunne fastslå, at der altså var tale om en original skitse af selveste Albrecht Dürer.



Foto: Agnews Gallery