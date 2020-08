Thailand genåbner: Men læs det med småt før du booker

Fra oktober bliver det atter muligt at rejse til populære Thailand. Men heftige restriktioner gør det svært at få armene i vejret

Vi er så småt ved at glide ind i det lange efterår, der med regn og blæst fører os videre ind i Kong Vinters stadig mere våde mørkeland. For mange, der i dette seje træk slås for at holde vinterdepressionen på afstand, har Thailand været redningen. Som et yndet efterårs- og vinterparadis trækker Thailand hvert år horder af turister mod det varme klima og de maleriske strande.

Det har corona dog i længere tid sat en stopper for. Men nu genåbner Thailand for turister. Det er dog ikke helt så forrygende, som det lyder. Døren står nemlig kun på klem, en stregtynd sprække der lader en ane friheden, men uden at man dog rigtig kan mærke den.

Sikker og forseglet turisme

Sent i sidste uge, offentliggjorde Thailands turistminister, Phiphat Ratchakitprakarn, en plan for at give udenlandske turister mulighed for at komme ind i landet gennem et program, der kaldes 'Sikker og forseglet'. Det skriver CNN.

Det er imidlertid værd at sætte sig ind i restriktionerne, før man længselsfuldt booker sig en vinterferie til Thailand. I første omgang vil turister kun kunne flyve til den populære ø, Phuket, hvor der i lufthavnen vil blive testet for coronavirus. Herefter skal gæsterne i karantæne på et udvalgt resort i 14 dage.

På det festlige Patong Beach vil der blive oprettet en kilometerlang zone for resorterne. Gæsterne kan herfra bevæge sig ud på stranden indenfor den yderst begrænsede, afmærkede zone, skriver CNN.

Ønsker man andet og mere på sin ferie end at opholde sig på de få hundrede meter strand indenfor afmærkningerne, er dette først muligt efter de 14 dages karantæne. Vil man forlade øen og udforske landet, må man se syv dages ekstra karantæne i øjnene samt endnu en coronatest, skriver CNN.

Ifølge mediet er ansatte på hotellerne i karantænezonerne underlagt de samme regler, og skal løbende testes for virussen.

Phuket, Thailands største ø, er udset til at være pilotmodel, og lykkes det, udvides projektet til at omfatte flere destinationer. Planen har ifølge CNN modtaget godkendelse fra regeringen. Nu mangler blot en blåstempling af lokale beboere i en offentlig høring.

