Thailand lemper karantænekrav for rejsende

I kølvandet på at den smitsomme coronavariant omikron har spredt sig med hastige skridt flere steder verden over, har en række lande ændret deres indrejseregler.

Et at de lande er Thailand, som kort tid før jul strammede grebet ved at pålægge en obligatorisk hotelkarantæne på syv til ti dage for udenlandske turister.

Dertil krævede myndighederne, at turister ikke bevægede sig uden for det område, hvor de skulle bo under deres ophold i landet.

Disse regler bliver imidlertid rullet tilbage.

Fra 1. februar kan turister igen rejse til landet uden at skulle i tvungen karantæne.

Fra da af er det tilstrækkeligt, at rejsende lader sig teste, før de ankommer til landet samt på første og femte rejsedag, efter man er ankommet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dette gælder dog fortsat kun for færdigvaccinerede borgere.

Turister skal stadig opholde sig på deres hotel eller øvrige overnatningsfaciliteter, mens de venter på testresultatet.

Derudover skal turister downloade en app, som muliggør, at myndighederne kan spore deres færden i landet.

Samtidig oplyser de thailandske myndigheder, at man forlænger antallet af timer, hvor restauranter må servere alkohol fra klokken 21 til klokken 23. Barer og natklubber skal fortsat holde lukket.

Hvis du planlægger en rejse til Thailand i løbet af foråret, bør du også forberede dig på, at landet indfører en turistskat fra april 2022.