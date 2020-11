Thailand lemper på krav til danske turister

60 dage i paradis. Hvem kunne ikke bruge to måneders pause fra vinterdepressive og coronatrætte Danmark til fordel for femstjernet luksus i Phuket eller Chiang Mai?

Muligheden er der, for Thailand har netop slækket på kravene til udenlandske turister.

Det sker med et nyt visum, som gælder for alle udlændinge med statsborgerskab i lande, der er klassificeret som 'mellemrisiko' for spredning af coronavirus. Og det er lige nu tilfældet for Skandinavien.

Det skriver The Thaiger.

I karantæne på luksushotel

Formålet med det nye visum er at genoplive landets turistindustri, der mere eller mindre har været i dvale det seneste halve år. Godt nok er der over den seneste måned ankommet nogle få fly med turister fra Kina. Det kan dog ikke brødføde de fire millioner thailændere, der ifølge Bangkok Post lever af turisme.

Thailand vil tillade turister at komme til landet på et 60 dages rejsevisum, men modsat tiden før coronavirus får du ikke stukket visummet i hånden ved ankomst i lufthavnen, men skal søge om det mindst 15 dage i forvejen, skriver Forbes.

Du vil blive testet for coronavirus 72 timer før afrejse og igen ved ankomst.

Thailand har blot registreret 3880 smittede og 60 døde med coronavirus siden pandemiens start, viser tal fra Worldometer. Arkivfoto: Mladen Antonov/Ritzau Scanpix

Herefter venter 14 dage i selvisolation på et af statens godkendte hoteller. Disse tæller blandt andet Anantara Siam Bangkok Hotel, Anantara Riverside Bangkok Resort og Anantara Phuket Suites & Villas.

På fjerde dag får du svar på lufthavnstesten, og er den negativ, vil du blive tilladt at forlade dit værelse i halvanden time om dagen, skriver Forbes. Når de 14 dage er overstået, kan du frit rejse rundt i Thailand, hvilket du dog må leve med, kommer til at ske med mundbind på alle offentlige steder.

Vær desuden opmærksom på, at du skal have bankkonto og forsikringspapirer i orden for at komme i betragtning til et visum.

Kan flyve direkte fra Kastrup

Selv om Thailand stort set er fri for coronavirus, så fraråder de danske myndigheder alle ikke-nødvendige rejser til landet.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger for såkaldt 'tredjelande' bliver opdateret på baggrund af EU’s liste over lande udenfor EU- og Schengen-området, som det kan overvejes at åbne for, lyder det i en pressemeddelelse.

Her fremgår det også, at Thailand er blandt de få lande på listen.

Alle Udenrigsministeriets rejsevejledninger for landene på EU’s liste er fortsat orange. Det skyldes enten, at de pågældende lande har indført indrejserestriktioner for danske rejsende, eller fordi danske myndigheder vurderer, at der ud fra et forsigtighedsprincip ikke kan åbnes af sundhedsmæssige årsager.

Det er ikke ulovligt se igennem fingre med Udenrigsministeriets anbefalinger og rejse til et orange land, men det er nok en god idé at dobbelttjekke rejseforsikringen først.

Snart kan det i øvrigt også være, at du kan flyve direkte til Thailand. Ifølge Check-in forventer Thai Airways nemlig at genoptage de direkte flyvninger mellem København og Bangkok i 2021.

