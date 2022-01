Thailand vil indføre turistafgift

Fra april kræver Thailand en turistafgift for at rejse ind i landet

Thailand planlægger at indføre en afgift for udenlandske turister, som ønsker at rejse til den populære feriedestination.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Intentionen med afgiften, der lyder på 300 baht, hvilket svarer til cirka 59 kroner, er blandt andet at udvikle infrastrukturen for turistattraktioner.

Dertil skal afgiften også dække skadesforsikringer for udlændinge, der ikke er i stand til at betale den selv.

Hårdt ramt af corona

Thailand er en af danskernes mest populære rejsedestinationer, men landet, der er kendt for sine billedskønne strande, har været hårdt ramt i kølvandet på coronapandemien.

Turistafgiften er blot ét af flere krav, som udenlandske turister skal være opmærksomme på, når de eksempelvis booker rejsen for påskeferien.

På den voksende liste over ekstra udgifter for tilrejsende er blandt andet forudbetaling af covid-19 tests, hotelophold eller karantæne og forsikring, der dækker covid-19 behandling op til 50.000 dollars, svarende til cirka 326.000 danske kroner.

Thailand er kendt for at have nogle strenge coronarestriktioner og indrejsekrav for udenlandske turister. I november havde den thailandske regering valgt at lempe på rejserestriktionerne, men grundet bekymringer over omikronvarianten er de blevet strammet på ny.

Risikerer tvangsindlæggelse

Ifølge Udenrigsministeriets hjemmeside skal danske rejsende eksempelvis kunne påvise fuld vaccination mod covid-19 samt en negativ PCR-test, som ikke må være taget mere end 72 timer før afrejse for at kunne blive lukket ind i Thailand.

Læg dertil, at man skal testes for covid-19, når man ankommer til landet. Og er man så uheldig, at man tester positiv, så skal man altså regne med at komme i tvungen karantæne i form af indlæggelse i 10 til 14 dage.

Blandt andre blev Ekstra Bladets chefredaktør Henrik Qvortrup tvangsindlagt, da han op til jul fik en positiv coronatest i forbindelse med en ferie til Thailand.

Den nye afgift vil blive medregnet i prisen på flybilletten og er en del af den thailandske regerings planer for en bæredygtig turismeindustri, lyder det fra talsmand for regeringen, Thanakorn Wangboonkongchana.