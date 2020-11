Thailand vil overvåge turister med digitalt armbånd

Der er stort set ingen coronavirus i Thailand, hvor myndighederne melder om 5-10 nye smittetilfælde om dagen.

Alligevel har landet indført strenge restriktioner. Også over for de få turister, som efter et halvt år med lukkede grænser så småt er begyndt at rejse ind i landet. De skal igennem adskillige tests og være to uger i karantæne på et hotel.

Snart kan de også blive påtvunget at bære et digitalt armbånd, som tillader myndighederne at spore og overvåge deres helbred.

Det skriver Independent.

Det digitale armbånd er angiveligt i stand til at måle ens kropstemperatur, og aflæser den en til at være varmere end 37,5 grader, udløser det automatisk en alarm hos de lokale sundhedsmyndigheder.

Skandinavien står forrest i køen

Thailand er ikke det første land til at bruge digitale armbånd til at overvåge spredningen af coronavirus. I Hong Kong, Singapore og Sydkorea har man lignende foranstaltninger, skriver Independent.

I oktober modtog Thailand sine første turister siden april, da en gruppe på 39 kinesere ankom med fly fra Shanghai. Det blev i sidste uge fulgt op af 145 kinesere fra Guangzhou, skriver The Thaiger.

Thailand er stille og roligt i gang med at omstille sig til at være et land for langtidsferie.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der er håb for de danskere, som savner Thailands templer og Buddha-statuer. Foto: Mathew Schwartz/Unsplash

For at få lov at rejse ind i landet skal man have fat i et 'special tourist visa', som udelukkende er for langtidsturister fra udvalgte lande. Foreløbig er ordningen kun for kinesere, men der er snak om, at Skandinavien står langt fremme i køen.

Bangkok Post skriver, at Thailands turistmyndighed TAT forventer at byde de første skandinaver velkommen allerede i år.

Mediet skriver, at 120 skandinaver i midten af oktober havde anmodet om at blive godkendt til førnævnte visum for langtidsturister.

Det koster penge at søge om det særlige visum, og bliver man godkendt, skal man opholde sig mindst 30 dage i Thailand med mulighed for at blive i op til 270 dage.

Danske myndigheder siger nej

Thailand betragter Skandinavien som lavrisikoområde, fordi smitten her har været lavere end i andre europæiske lande.

Selv har Thailand registreret i alt 3804 smittetilfælde og 59 coronarelaterede dødsfald (opgjort 4. nov., red), viser tal fra Worldometer. Trods den lave smitte har myndighederne indført strenge restriktioner. For eksempel må en forsamling maksimalt være på fem personer i hovedstaden Bangkok, skriver Udenrigsministeriet.

De danske myndigheder fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Thailand.

