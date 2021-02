Thailand vil skrotte karantæne for turister med vaccinepas

Paradisiske strande, krystalklart hav og en kokosnød med sugerør.

Thailand virker som utopisk drøm i disse tider. Men faktisk har det populære rejsemål været åbent for turister fra stort set hele verden siden oktober. Problemet er bare, at du skal gå i karantæne i to uger ved ankomst. Og det er der ikke mange, der gider.

Nu ser det ud til, at der er ændringer på vej.

Ifølge Bangkok Post udtalte premierminister Prayut Chan-o-cha tirsdag, at han går med stærke overvejelser om at lade kravet om karantæne bortfalde for færdigvaccinerede.

Du skal blot dokumentere, at du har fået både første og andet prik - altså fremvise et vaccinepas - og så kan du hoppe på den første tuktuk til Khao San Road.

Thailand meddeler i samme ombæring, at landet onsdag har modtaget sin første leverance af vacciner. Disse kommer fra kinesiske Sinovac Biotech. Thailands sundhedsvæsen ventes at give de første stik i løbet af den kommende uge.

Ingenting virker

Thailand har forsøgt sig med flere initiativer til at sparke gang i den efterhånden sønderskudte turistsektor.

Først lancerede man et 'special tourist visa' til såkaldte langtidsturister, der måtte have mod på at opholde sig i Thailand i månedsvis, og så lokkede man med karantæne på golfresorts, så turister ikke behøvede at slå to uger ihjel på et hotelværelse.

Ingen af delene har dog kunnet få turistsektoren ud af dødvandet.

Omkring 20 procent af Thailands bruttonationalprodukt kommer fra turisme.

Danmark er på listen over lande, hvis statsborgere frit kan rejse ind i Thailand, men herhjemme fraråder Udenrigsministeriet fortsat alle rejser til udlandet. Onsdag blev de danske rejserestriktioner forlænget til 5. april.

