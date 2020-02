Thailandsk minister med coronafrygt: Ud med turister uden mundbind

Mange danskere rejser til Thailand her i vinteren for at nyde de varmere himmelstrøg og bruge et par uger uden særlige forpligtigelser.

Men efter udbruddet af coronavirus, som også har ramt Thailand, så er man som turist i Thailand forpligtet til at bære mundbind.

Det mener den thailandske sundhedsminister Anutin Charnvirakul i hvert fald.

Som en del af et pr-stunt fredag i sidste uge, der skulle fremme brugen af mundbind i Thailand, delte han disse ud på Siam Pladsen i Bangkok foran flere inviterede journalister.

Da han ville give de gratis mundbind til en gruppe forbipasserende hvide mennesker, angiveligt europæere, afslog de forbipasserende tilbuddet. Det fik sundhedsministeren til at tabe besindelsen.

Thai Public Health Min Anutin Charnvirakul was handing out surgical masks today for people to protect themselves against the Novel #Coronavirus. Apparently some foreign tourists didn't take them, which led to this unusual outburst by him suggesting they "should be kicked out." pic.twitter.com/UcVJtYCqeM — Saksith Saiyasombut (@SaksithCNA) February 7, 2020

Han vendte sig mod kameraerne og sagde, at 'disse farrangs (farrang er en nedladende betegnelse for en udlænding fra Vesten) skal smides ud af landet'. Man kan se hele hans udtalelse i tweetet ovenfor.

Undskylder på Facebook

Flere har efterfølgende kritiseret sundhedsministeren for at være racistisk i hans udtalelse. Andre har dog lovprist ham, fordi situationen med coronavirus er alvorlig.

Det opsigtsvækkende klip, som flere medier verden over har omtalt, fik sundhedsministeren til at gå ud på Facebook og forklare sig. Her understregede han, at han ikke er racist og skrev blandt andet:

- Jeg undskylder for det upassende sprog, men jeg vil ikke undskylde til den udlænding, der ikke ærer, men derimod foragter Thailand.

- Jeg siger bare, at hvis en udlænding eller nogen anden person ikke er klar til at følge Thailands Sundhedsministerium, så skal personen slet ikke være i Thailand i løbet af denne tid, hvor vi fører kampagne for at forhindre epidemien af coronavirus.

Mundbind er ikke nødvendigt

Efterspørgslen på mundbind er eksploderet i Asien siden udbruddet af coronavirus blev offentligt kendt. Men WHO har været ude at sige, at det slet ikke er nødvendigt at bære mundbind for raske mennesker.

For at forhindre smitte med coronavirus skal man som rask person kun iføre sig et mundbind, hvis man har tæt kontakt med en person der er syg med symptomer som feber og hoste. WHO understreger, at god håndhygiejne er langt vigtigere for at undgå smitte. Samtidig skal man undgå at røre sig selv i ansigtet.