This is the pilot speaking: 'Din kone er gravid'

Den amerikanske kvinde Audrey Rose fra byen Tampa på Floridas vestkyst besluttede sig for at benytte en yderst kreativ metode, da hun i januar skulle annoncere over for hendes mand, at hun er gravid med parrets andet barn.

I stedet for hun selv fortalte sin mand, David, det, valgte hun nemlig at få piloten på dét fly, parret sad på, til at levere de gode nyheder.

Det skriver ABC News.

På vej om bord på flyet listede Audrey Rose forbi flypersonalet og gav dem en seddel med følgende besked:

- Jeg vil gerne bede om en stor tjeneste. Jeg har lige fundet ud af, at jeg er gravid, og jeg vil rigtig gerne overraske min mand, så jeg håber, I vil annoncere det inden take-off.

- Hans navn er David Rose, og han sidder i sæde 28E. Hvis I kan give mig et hurtigt tegn, når I er ved at annoncere det, gør jeg mit kamera klar, stod der i brevet.

'David har smuglet en ekstra passager om bord'

Heldigvis for Audrey fik hun 'tommelfingeren op' fra en af stewardesserne, og derfor kunne hun filme sin mand, mens han fik overleveret baby-nyhederne fra piloten i højtaleren.

- 'David Rose har åbenbart smuglet en ekstra passager om bord i dag, for hans kone har for nylig fundet ud af, at hun er gravid', kan man høre piloten sige i videoen, hvor man samtidig kan se David Rose kigge måbende mod sin kone, mens han udbryder 'what' flere gange.

Audrey delte efterfølgende videoen på Facebook, hvor den i skrivende stund er set mere end 36.000 gange. Du kan se hele David Roses reaktion på den gode nyhed herunder:

Audrey Rose er angiveligt sat til at føde i maj måned. Parret har i forvejen en lille pige sammen.

