Tid til en dukkert: Nu må friluftsbadene åbne igen

Få dage før årets første sommerdag står det klart, at en de helt store sommeraktiviteter i landets byer kan åbne: Havne- og friluftsbadene.

Rigspolitiet og sundhedsmyndighederne har givet de udendørs friluftsbade lov til at åbne efter længere tids nedlukning. Det skriver Dansk Svømmebadsteknisk Forening i en pressemeddelelse.

- Konkret betyder det, at alle udendørs svømmebade kan åbne nu. Det må siges at være dagens gode nyhed, skriver foreningen i pressemeddelelsen.

Ifølge foreningen har sundhedsmyndighederne bekræftet, at ‘at det er fuldt ud sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne friluftsbadene’. Genåbningen vil dog ske med skærpede retningslinjer fra Rigspolitiet.

Nu åbner det mest avancerede anlæg i Europa

Det betyder blandt andet, at der ikke må undervises eller afholdes arrangementer med over 10 deltagere. Hvis man er vant til at gå til vandaerobic eller spiller vandpolo i friluftsbadene, må man derfor væbne sig med tålmodighed lidt endnu.

Til gengæld er der givet grønt lys til ‘almindelig tilstedeværelse’ i friluftsbadene. Politiet vil dog stadig holde øje med, om gæsterne tager hensyn til hinanden.

- Politiet har mulighed for at udstede et påbud, hvis der befinder sig flere end 10 personer på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med covid-19, skriver Rigspolitiet ifølge Dansk Svømmebadsteknisk Forening i retningslinjerne.

Derudover har Rigspolitiet bedt badene om at holde omklædnings- og baderum lukkede lidt endnu, og det bliver med andre ord ikke muligt at klæde om efter en dukkert.

