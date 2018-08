Tidligere flyansat raser: - Jeg blev fyret på grund af min 'man bun'

Det britiske luftfartsselskab British Airways er endt i en strid modvind efter en kontroversiel fyring af en ansat, som mener, at han er blevet diskrimineret.

Det skriver The Sun.

Ifølge mediet bliver flyselskabet kritiseret for at være sexistiske, fordi den pågældende ansatte ved navn Sid Ouared påstår, at han kun blev fyret på grund af hans 'man bun', som er en frisure, hvor mænd med langt hår sætter håret op i en slags knold.

Den 26-årige brite var angiveligt næsten lige blevet ansat hos British Airways og havde blot afsluttet sit to uger lange prøveforløb i kundeservice, da han på sidstedagen eftersigende kom i konflikt med sine overordnede over hans frisure, hvilket fik dem til at opsige ham.

- Jeg blevet fyret af British Airways på grund af min 'man bun', som - ifølge dem - ikke stemmer overens med deres påklædningsregler, siger Sid Ouared til ITV News og fortsætter:

- At de fyrer mig for at være en mand med langt hår er latterligt og sexistisk. De har diskrimineret mig, siger han og fortæller samtidig, at fyringen fik ham til at føle sig 'mobbet' og 'krænket'.

Du kan se et klip med Sid Ouared herunder (artiklen fortsætter under videoen):

'In a nutshell they pretty much dismissed me on the claims that my hair is like a 'girl's hair'"

Find out why this former BA employee is accusing the firm of being "stuck in the 1970s" https://t.co/lyvzbDaBxq pic.twitter.com/er0MflWpej — ITV News (@itvnews) 6. august 2018

Sådan er reglerne

Ifølge den nu tidligere British Airways-ansatte bad hans overordnede ham om enten at klippe håret, tage en turban på eller at få dreadlocks.

- Jeg kan ikke forstå, at de vil tvinge mig til at sætte mit hår på en måde, som ikke er mig, siger han ifølge The Sun.

På British Airways hjemmeside kan man se selskabets regler omkring uniformen, og her står der, at mandlige ansatte skal have 'rent, ordentligt, velplejet og pænt hår, som ikke må røre kraven på trøjen på hverken ryggen eller siderne'.

Derudover står der, at hestehaler kun er tilladt for mænd, hvis de har dreadlocks.

The Sun har forsøgt at få et interview med British Airways omkring fyringen af Sid Ouared, men flyselskabet har blot givet følgende udtalelse:

- Vi kommenterer ikke ansættelsesforhold, der relaterer til specifikke individer.

