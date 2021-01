Tigre og løver testet positive i Sverige

Hverken skarpe kløer eller spidse tænder lader til at kunne stille noget op i mødet med coronavirus.

I hvert fald er to tigre og fem løver i Borås Djurpark ved Gøteborg blevet testet positive for coronavirus.

Det skriver Borås Tidning.

Allerede i begyndelsen af januar lagde dyrepasserne mærke til, at de store kattedyr skrantede og ikke var i samme spisehumør som normalt.

Dyrepasserne tog derfor prøver af dyrene og indsendte disse til laboratorier. Og nu er det så bekræftet, at der har været et større virusudbrud i den zoologiske have.

Tigerunge aflivet

Ifølge norske VG er også en tredje tiger smittet. Den blev angiveligt så syg, at dyrepasserne var nødt til at aflive den. Der er tale om en 17 måneder gammel unge, hvilket bliver bekræftet af det svenske veterinærinstitut.

De smittede tigre og løver er alle under sygebehandling, og flere af de ansatte i den svenske dyrepark er sat i karantæne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Løverne er normalt et af de store trækplastre i Borås Djurpark. Foto: Jörgen Jarnberger/Borås Djurpark

Zoologisk chef Therese Hård vurderer dog, at situationen er under kontrol, ligesom hun mener at vide, hvem der har smittet de farlige rovdyr.

- Vi går ud fra, at smitten er kommet fra mennesker, siger hun til Borås Tidning.

Det er ikke første gang, at tigre eller løvet testes positive for coronavirus. Det samme er sket for zoologiske haver i både New York og Barcelona, ligesom der for nylig også var et tilfælde med gorillaer i en safaripark i San Diego.

