Til nissebal i Selfieland

Kontrolleret kaos. Sådan beskriver direktøren i Glow Odense, Eva Pasgaard, dagene op til åbningen af den amerikanske julefestival torsdag eftermiddag i denne uge. Holdet har haft travlt.

Det er første gang, at det canadiske koncept, som har spredt ud over Nordamerika på få år, kommer til Europa. Det første Glow blev afholdt i Vancouver i 2017, og nu vil festivalen ekspandere til Europa. Første stop er Odense.

Det er også første gang, at holdet bag, som består af lokale aktører, har prøvet at stable sådan en festival på benene.

- Der er ingen af os, som har prøvet at lave Glow før, så jeg bruger udtrykket 'vi bygger flyvemaskinen, mens vi flyver', siger direktør i Glow Odense Eva Pasgaard til Ekstra Bladet.

De fleste ville nok fraråde at flyve i en flyvemaskine, der ikke er færdig, men indtil videre kører det meget godt for Glow Odense. I hvert fald hvis man ser på billetsalget. På åbningsdagen havde de ifølge direktøren allerede solgt 26.000 billetter. De håber på 70 - 80.000 besøgende ud over de 31 dage, som festivalen løber på.

Ikke bare endnu et julemarked

Glow Odense ligger i et industrikvarter i det sydlige Odense lige ved siden af motorvejen i en 6000 kvadratmeter stor lagerhal. Tågen omringer hallen på åbningsdagen, og folk venter utålmodigt på at blive lukket ind.

Sådan ser Glow Odense ud set udefra. Festivalen foregår i en lagerhal i det sydlige Odense. Foto: Ditte Lunde

Indenfor står chipskongen Jørgen, som med en brysk mine tager imod gæsterne. I baggrunden spiller Odense Pigegarde på en scene, hvor der i løbet af festivalen vil være forskellig underholdning.

I en hal ved siden af finder man en del små boder, men alligevel så få, at de hurtigt er overstået. Det er heller ikke julemarkedet, det handler om, siger Eva Pasgaard. Det er i højere grad lysoplevelsen.

- Der findes ikke noget, som minder om det her. Det er unikt og anderledes. Der findes mange udendørs julemarkeder, men man er der bare i rigtig kort tid, for det regner og det blæser. Det her er dog ikke et julemarked. Julemarkedet er bare en lille del af det. Det her er en oplevelse i mange dimensioner. Det bærende element er lysoplevelsen. At kalde det endnu et julemarked er forkert, siger Eva Pasgaard, da Ekstra Bladet spørger hende, hvad Danmark skal med endnu et julemarked.

Julemanden mødte en nisse og spurgte, om hun ville sidde på hans skød. Det takkede hun pænt nej til. Foto: Ditte Lunde

Selfieland

Inde i selve lysoplevelsen er der lagt et tæppe af kunstigt græs ud og væggene er besat med lys og plastikgran. Det skjuler dog ikke, at man går rundt i en stor, grå lagerhal. Men hvis man peger kameraet, det rigtige sted hen, så ser man det ikke. I hvert fald ikke på billederne. Og det er dem, som folk er kommet for.

Forældre render rundt efter deres børn med telefonerne rettet mod tumlingenes mindste bevægelser i det store juleland. Børnene virker til at have det sjovt, så der er store chancer for det perfekte billede. Unge kvinder og mænd tager hundrede billeder af sig selv foran diverse lyskylpturer, før det Instagramværdige billede er i hus. Der er i den grad lagt op til, at man skal tage billeder, og det er også med gæsternes delinger på de sociale medier, at foretagendet håber at kunne markedsføre sig selv.

Nogle gange ser virkeligheden også bare bedre ud på de sociale medier.

Vil gerne favne bredt

Kan du bære over med skrigende/legende børn, så skal en tur til Glow nok blive hyggeligt. Ellers kan man vælge at komme meget sent. De lukker klokken 22 flere af dagene. Adspurgt hvilken målgruppe, som Glow prøver at tiltrække, så mener direktøren ikke selv, at der er nogen, men der nu alligevel gjort en del ekstra ud af det for børn.

Der er plastikhestelegeland, legeplads, gynger, mini-lokomotiv samt julemand og juleprinsesser. Julen er jo også børnenes fest.

Der var rigtig meget for børnene hos Glow. Her en park af plastikheste. Foto: Ditte Lunde

- Her samler vi generationer - når folk spørger os, hvem vores målgruppe er, så har vi ikke en målgruppe. Vi favner så utrolig bredt, siger Eva Pasgaard.

Ekstra Bladets udsendte vil dog mene, at julefestivalen omfavner selfie-entusiaster og børnefamilier lidt hårdere end andre.

Glow Odense, som efter planen skal være hovedkvarteret for festivalen i Europa, håber, at de kan ekspandere julefestivalen til andre europæiske lande de kommende år.