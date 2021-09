Til salg: Otte meter lang dinosaur

De forstenede rester af den planteædende dinosaur 'Big John' sættes til salg af et auktionshus i Paris i oktober. Big John er den hidtil største af sin art - kaldet en triceratops - der indtil videre er fundet.

Ifølge Reuters forventes dinosauren at indbringe op til 1,5 millioner euro. Det svarer til omkring 11 millioner danske kroner.

Resterne af Big John blev fundet i det, der er i dag er South Dakota i USA. Dinosauren menes at have levet i området for 66 millioner år siden, og hele 60 procent af skelettet er fundet, inklusiv et næsten komplet hoved.

Hovedet alene er over 2,5 meter langt og to meter bredt. Hovedet udgør derfor næsten en tredjedel af Big Johns samlede længde på otte meter.

Få salg og få købere

Det er auktionshuset Drouot i Paris, der har fået til opgave at sælge Big John, og både museer og privatpersoner har mulighed for at give et bud på det store fortidsdyr.

- I tilfælde som disse er der meget få salg og meget få købere. Jeg forestiller mig, at der er omkring ti købere verden over, siger Alexandre Giquello, som leder salget af Big John.

Triceratops betyder 'tre-hornet ansigt', og dens udseende er da heller ikke til at tage fejl af. De tre horn og den store nakkekam blev brugt som våben og skjold mod rovdyr, men også mod rivaliserende artsfæller.

Den teori bekræftes af resterne af Big John, hvis skelet har et stort hul. Palæontolog Iacopo Briano mener, at hullet er et krigssår forårsaget af en mindre rival.