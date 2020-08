Tilbud om gratis feriebolig vælter middelalderby

En italiensk middelalderlandsby har lanceret et tilbud om gratis feriebolig til besøgende turister for at få lidt liv i byen. Nu drukner byen i turisme

Som mange andre italienske landsbyer har San Giovanni in Galdo i provinsen Campobasso kæmpet med et hastigt faldende befolkningstal. Fra et par tusinde til omkring 500 på få årtier. Mange beboere har forladt byen for at søge muligheder andre steder.

Den italienske region Molise har derfor iværksat initiativet 'Giv dig selv Molise', der allerede har opnået uventet international succes. Foreningen 'Amici del Morrutto' har sammen med regionen besluttet at tilbyde gratis feriehuse til turister, der ønsker at bo i den lille kommune San Giovanni in Galdo. Kommunen ligger kun 2 timer fra Rom og 40 minutter fra både Adriaterhavskysten og Appenninerbjergene.

Flere hundrede forespørgsler fra turister væltede ind allerede den første dag. Nu har mere end 8000 mennesker ansøgt om et ophold, siden kampagnen blev lanceret tilbage i juni. Det skriver Traveller.

Overraskende populært

Projektet ville give 40 ugelange ophold mellem juli og september i forskellige huse rundt om i kommunen, skriver The Mayor. Men der er mange flere turister, der ønsker et ophold, og man forsøger at gøre plads til nogle af dem i omkringliggende landsbyer.

- Vi forventede ikke sådan en respons, siger Stefano Trotta, der er chef for 'Amici del Morrutto', foreningen bag projektet.

- Vi havde omkring 70 forespørgsler fra Kasakhstan, nogle fra fjerne egne i Rusland. Faktisk alle vegne fra, fortsætter han.

Projektet og dets succes sætter den lille, ukendte kommune og middelalderbyen San Giovanni på verdenskortet. Og det kan få stor betydning. Hvis turismen boomer, vælger flere unge måske at blive i byen, gamle beboere vender måske tilbage, og besøgende kan også slå sig ned. Derfor er der også snak om at udvide projektet til flere områder, skriver Traveller.

- Ideen er at bringe folk til at bo her, siger Stefano Trotta og bemærker, at flere af de nye turister allerede har købt bolig i byen.

