Tilbud til danske turister: Gå i karantæne på en yacht i Thailand

I Thailand er der ingen undskyldning for ikke at selvisolere med stil.

For en måned siden introducerede den populære turistnation muligheden for, at turister kan tilbringe deres 14 dage i karantæne på et golfresort. Og nu er der så endnu en karantæneoption af den luksuriøse slags, der nok primært er for berømte skuespillere, internationale modeller og fodboldstjerner.

Fremover kan turister i landet nemlig afstå deres karantæne på en yacht.

Det skriver BBC.

Med tiltaget ønsker de thailandske myndigheder at sparke en smule liv i landets turistsektor, der har kæmpet for overlevelse i nu et år. I første omgang er ordningen på forsøgsbasis og gælder kun på Phuket.

Dubai-hotel giver rabat til vaccinerede

Fri svømning

Skulle du være en af de heldige og velbeslåede, der ejer en yacht og har mulighed for at sejle den til det sydøstlige Asien, så kan du se frem til to uger, hvor du frit kan svømme rundt i havet langs Phukets kyst.

Du får dog ikke lov at gå på land, før du har udstået din karantæneperiode.

Til gengæld kan du vente nogle uger og slippe med henholdsvis syv eller ti dage, alt efter om du er vaccineret mod coronavirus eller ej. I april træder Thailands nye og mindre strikse indrejseregler nemlig i kraft.

Ifølge Bangkok Post forventer Thailands myndigheder, at omkring 100 yachts vil benytte sig af ordningen i år. Det lyder ikke af meget, men forhåbningen er, at de har mange penge og bliver hængende længe.

I Danmark fraråder myndighederne fortsat allerede rejser til udlandet.

I Danmark har myndighederne frarådt alle rejser til udlandet siden 8. januar 2021.

Er det paradis? Overnatning koster en halv million