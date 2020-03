Tiltale: Mor og datter bankede pilot i cockpittet

Angiveligt var det et skænderi om en klapvogn, som førte til en dramatisk slåskamp ombord på et fly.

Henrietta Mitaiare, 23, skulle til at boarde et fly 2. maj 2019 sammen med sin datter og mor Mary Roberts, 53. De skulle flyve fra Zurich til London, da de af kabinepersonalet blev bedt om at lægge deres klapvogn i flyets lastrum fremfor at tage den med ind i kabinen.

Ifølge vidner ved Retten i Uxbridge i det vestlige London, kom der en længere diskussion ud af dette, da Henrietta Mitaiare mente, at klapvognen 'var for dyr' til at ligge i lastrummet.

Det skriver Sky News, som var tilstede ved retssagen.

To andre medarbejdere kom til, og der opstod et skænderi, som dog blev stoppet af moderen, som forsøgte at berolige sin datter.

Ville klage over klapvogn

Familien kom herefter med flyet, klapvognen var i lastrummet, og turen gik som den skulle. Men da de skulle af flyet i Heathrow, valgte Henrietta Mitaiare at konfrontere personalet igen.

Anklageren Arlene De Silva forklarede i retten, at Henrietta Mitaiare ville have navnene på de ansatte, så hun kunne klage over dem. Her brød et skænderi igen ud.

Dette fik flyets kaptajn til at komme ud af cockpittet. Ifølge ham, bad han kvinderne om at gå ud af flyet. Han forklarede, at i det øjeblik, at han rørte kvinden, 'gik hun amok'.

Bed kaptajnen i armen

Ifølge anklagerne skubbede Henrietta Mitaiare kaptajnen ind i cockpittet, hvor det kom til håndgemæng. Det endte med, at kaptajnen lå på gulvet med kvinden ovenpå.

- Moderen kom også ind i cockpittet og sparkede til kaptajnen, mens hun råbte 'kom væk fra min datter', argumenterede anklageren Arlene De Silva.

Kaptajnen endte med at have rivemærker i ansigtet og på armene samt et bidmærke i den ene arm.

Retten fik også vist en video, hvor man kan høre Henrietta Mitaiare råbe:

- Hvorfor lagde du dine hænder på mig? Hvorfor slog du en kvinde? Tror du, at du har magten til det?

Hvortil kaptajnen svarede:

- Jeg har magten.

Tokyo-konventionen

Andenpiloten i flyet vidnede også. Han forklarede hvorfor, at han ikke hjalp kaptajnen.

- Det var et problem for mig, at hun var en kvinde. Jeg forblev bare passiv, fordi hun var en kvinde, sagde han i retten.

Da han blev spurgt, om kaptajnen havde brugt fysisk magt mod kvinden, refererede han til Tokyo-konventionen, som giver kaptajner en vis immunitet, hvis de mener, at der er en trussel ombord på flyet.

- Han brugte kun magt til at sikre sig, at hun ikke havde mulighed for at bevæge sig mere. Han slog ikke. Han brugte sin vægtfordel, sagde andenpiloten.

Begge kvinder blev fjernet fra flyet af politiet og anholdt. De er tiltalt for ikke at adlyde kaptajnens ordre samt for overfald. Begge kvinder nægter sig skyldige.

Retssagen er endnu ikke afsluttet.