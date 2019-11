Tiltalte i sag om myrdet backpacker: 'Hun døde ved et uheld under sex'

En britisk backpacker, som rejste rundt i New Zealand, døde ved et uheld, da en seksuel aktivitet gik galt, lyder det fra tiltaltes forsvarer i retten

Den britiske backpacker Grace Millane døde den 1. december 2018 på et hotelværelse i Auckland, New Zealand. Hun blev kvalt af en mand, som hun havde mødt på Tinder.

Manden, som er fra New Zealand og i dag er blevet 27 år, står lige nu anklaget for mordet.

Hans forsvarer fortalte i dag i Auckland High Court, at Grace Millane døde ved et uheld efter at være gået med til at dyrke kvælningssex. Den 27-årige har valgt ikke at udtale sig i retten. Der er endvidere nedlagt navneforbud i sagen.

Anklagerne mener derimod, at han overlagt kvalte Millane, før han skilte sig af med hendes lig. Det skriver BBC og The Guardian.

Mødtes over Tinder

Det blev fortalt i retten, at de to havde mødt hinanden over datingappen Tinder. Efter at have drukket cocktails i nogle timer, tog de sammen over til mandens hotelværelse i Aucklands centrum.

- Hvis parret havde samtykkebaseret sex, og det gik galt, uden at det var intentionen, at det skulle gå galt, så er det ikke mord, sagde Ron Masfield, den tiltaltes forsvarer, i retten.

- Og det er, hvad den tiltalte siger, der skete, og det er det, som I vil få at vide, når beviserne kommer frem, fortsatte forsvareren.

Forsvareren sagde også, at død ved samtykkebaseret kvælning er sjælden, men det er farligt 'hvis to mennesker er berusede, uerfarne og ikke kender hinanden særlig godt.'

Gravede liget ned

Grace Millanes krop blev fundet begravet i en kuffert otte dage efter mordet i et område ved bjergkæden Waitakere Ranges, tæt på Auckland.

Den tiltalte fortalte politiet, at han 'gik i panik', da han fandt hende død morgenen efter deres date.

- Han har nok ikke gjort det rigtige efterfølgende i frygt for, at ingen ville tro ham, sagde forsvareren.

Forsvareren brugte også argumenter om, at Grace Millane ikke havde nogle andre skader udover dem, som ifølge den tiltalte var kommet under sex, samt at naboerne ikke havde hørt noget, som kunne indikere, at et skænderi havde foregået.

Samtidig havde forsvareren hentet vidneudsagn fra to af Grace Millanes venner, som medgav, at kvinden havde vist interessere for BDMS (forkortelse for forskellige undergenrer af blandt andet bondage og sadomasochisme red.) og havde profiler på BDMS datingapps.

Krydsforhør af retsmediciner

Forsvaret havde også indkaldt retsmediciner Dr. Fintan Garavan, som vidnede for den tiltalte. Han havde set 300 billeder af Grace Millanes krop og fandt ikke noget bevis for, at hun skulle have indgået i nogen kamp eller var blevet angrebet. Hun havde ikke nogle mærker på hendes hals, som indikerede, at hun havde forsøgt at trække tiltaltes hænder væk.

Men efter et krydsforhør fra anklageren, anerkendte Fintan Garavan, at nogle af mærkerne på hendes overkrop stemte overens med, at hun var blevet holdt fast, og dette kunne forklare, at hun var ude af stand til at kæmpe i mod. Samtidig var der også en mulighed for, at Grace Millane allerede var bevidstløs på grund af presset på hendes hals, som hun til sidst døde af, og dermed ikke kunne gøre modstand, anerkendte doktoren.

Den anklagede to billeder af liget

Det er svært at vide, hvad der præcis skete mellem de to på hotelværelset, da der kun er et vidne til at fortælle det. Det andet vidne er som bekendt død. Men anklageren mener, at man skal have den tiltaltes handlinger efter Millanes død in mente.

Efterforskerne har fundet frem til, at den 27-årige mand om morgenen efter Millanes død havde søgt på bjerkæden Waitakere Ranges, hvor man senere fandt Millanes lig, samt 'the hottest fire' online. Herefter så han 'hardcore porno' og tog billeder af Grace Millanes kønsdele, mens hun lå død på gulvet.

Om aftenen tog han på en ny Tinder-date, mens Millanes lig stadig befandt sig på hotelværelset.

Retssagen har varet i tre uger og fortsætter endnu.