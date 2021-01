Tintin-maleri kan indbringe tocifret millionsum

Det er ingen hemmelighed, at tegneserierne om Tintin har opnået kultstatus.

Hvis du er i tvivl om dette, kan du bare stikke hovedet ind til dagens begivenhed på det franske auktionshus Artcurial i Paris.

Her er et original maleri fra 'Den blå lotus' (1936), hvor Tintin rejser til Shanghai i Kina og modtages af ordenen Dragens Sønner, nemlig til salg. Det forventes at indbringe et beløb på mellem 16 og 21 millioner danske kroner.

Det skriver Reuters.

Udgiveren afviste det

Auktionen finder sted torsdag kl. 14.15, og du kan deltage virtuelt.

Det er selvfølgelig Hergé selv - tegneserieskaberen bag Tintin - der har ført penslen.

På maleriet stikker Tintin, der er iført orientalsk kjole og flankeret af sin hund, Terry, hovedet op af en vase, mens en slangeformet drage flyver omkring.

Man ser tydeligt, at Tintin-maleriet har ligget sammenfoldet i en skuffe i mange år. Foto: Noemie Olive/Ritzau Scanpix

Hergé tænkte maleriet som omslag på ’Den blå lotus', der er det femte album i tegneserien om Tintin. Men udgiveren afviste det, da de mente, at de valgte farver var for dyre at trykke. I stedet forærede Hergé det i gave til Jean-Louis Casterman, en arving til forlaget bag Tintin-albummene.

Gemt væk i en skuffe

Jean-Louis Casterman lod det opbevare i en skuffe, hvor det mere eller mindre har ligget sammenfoldet i årene siden.

Det er således første gang, at det originale Tintin-maleri er til salg i offentligheden.

Hergé brugte blæk, akvarel og gouache til at lave det. I dag kan man tydeligt se mærkerne efter de mange år i forlagsarvingens skuffe.

