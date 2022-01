Tintins rumraket på nyt pas

Fremover kan belgierne blive påmindet om tegneseriefiguren Tintins måneeventyr, når de rejser udenlands, viser billedlegitimation, eller på anden vis benytter deres pas.

For fra 7. februar vil alle nyudstedte pas i Belgien være udsmykket med et motiv af en ikonisk rumraket, som i tegneserien bringer den heltemodige journalist Tintin, den trofaste hund Terry, den piberygende Kaptajn Haddock og den konfuse Professor Tournesol til månen.

Den rød-hvide måneraket er skabt af den belgiske tegneserieforfatter Georges Prosper Remi, der er bedre kendt som Hergé.

Den er blevet et varemærke for forfatterens tegnestil og arbejde, og skal nu også fungere som en hyldest for belgisk kultur, når rakettens motiv fremover er at finde i det belgiske pas.

Motivet af raketten skal samtidig fungere som en sikkerhedsforanstaltning, der gør det sværere at forfalske og misbruge det belgiske pas.

Passets nye design blev annonceret i sidste uge af den belgiske udenrigsminister, Sophie Wilmés, skriver The Brussels Times.

- Det belgiske pas er et af de bedste i verden, og noget vi er stolte af, men det er også genstand for stor interesse fra forfalskere, udtalte Sophie Wilmés i forbindelse med offentliggørelsen, skriver mediet.

