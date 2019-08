Tips til en lidt sjovere strandtur

Sommeren er igen kommet til Danmark, og godt vejr er lig med strandvejr.

Det er dog ikke alle, der bryder sig om at ligge og blive mørbanket af solen. Men det er der gode råd for - der er nemlig meget andet, man kan lave, og det involverer ikke sandslotte.

Grav et hul

Man skal kigge langt efter en strandbar ved de danske kyster, så der er ikke udsigt til kolde fadøl. Men hvis du alligevel keder dig, så er der gode råd for, hvordan du hele tiden har kolde øl.

Se også: Fattigrøvenes paradis

En sikker metode er at grave et hul. Alt du skal bruge er en skovl og nogle lunkne drikkevarer. Grav et hul på cirka én meter, kom drikkevarerne ned i hullet og dæk det til. Vent to timer, og dine venner vil helt sikkert takke dig.

Husk at dække hullet til, når du forlader stranden, så ingen falder ned i det.

Udfordrer dine venner

Det er ikke rigtig sommer, hvis der ikke dukker en ny viral udfordring op. Sidste år hoppede folk ud af deres biler, mens de sang med på rapperen Drakes hit 'Kiki, do you love me?'. Det resulterede dog desværre i, at folk blev kørt ned, mens de filmede sig selv.

Dette års virale udfordring, eller challenge om man vil, hedder 'Bottle Cap Challenge'

Se også: Byråd skærer igennem: Du må gerne være topløs!

Det går helt simpelt ud på, at man skal sparke låget af en flaske uden at vælte flasken.

Den virale trend stammer oprindeligt fra MMA-miljøet, men blev først bredt kendt, da MMA-udøveren og fjervægtsmesteren Max Holloway udfordrede John Mayer. Sangeren John Mayer tog udfordringen op, lagde det op Instagram og udfordrede så skuespilleren Jason Statham. Og så gik internettet amok.

Artiklen forsætter under videoen ...

Jason Statham laver 'bottle cap challenge'.

Kan du gøre det lige så elegant som Jason Statham?

Seflies med et tvist

Er du typen, der sender mange selfies af dig selv til vennerne? De vil helt sikkert blive glade, hvis du sender dem et billede af dig selv og en lækker strandløve/sild i baggrunden.

Stranden er fyldt med umådeligt gode baggrunde, uanset hvad man er til. Alt du skal bruge er en mobiltelefon med et kamera.

Se også: Politiet advarer badegæster: Gør dette hvis du skal svømme langt

Filosoferen

I mange år har det været på mode at bruge teknikker som meditation, når man skal slappe af. Selvom stranden er det oplagte sted til at meditere, så er det for mange utrolig kedeligt ikke at skulle tænke på noget.

I stedet kunne man stille sig selv nogle filosofiske spørgsmål. Hvorfor opstod universet? Hvad er meningen med livet? Kan fisk blive tørstige? Find selv på flere.

Måske når du frem til en banebrydende erkendelse. Hvis ikke, så har du i det mindste reflekteret lidt over tilværelsen, og det kan faktisk være meget spændende, hvad man finder frem til.

Uanset hvad du giver dig i kast med på stranden, så husk solcreme og masser af væske.