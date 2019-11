Tivoli pensionerer forlystelse: Nyhed bliver endnu vildere

Den 19 år gamle forlystelse Pegasus bliver nu pensioneret i Tivoli Friheden.

Men folk med hang til vilde forlystelser skal ikke blive bekymret. Tivoli Friheden får i stedet en helt ny forlystelse - og den bliver endnu vildere.

- Forlystelserne minder meget om hinanden - og så dog ikke. Jeg vil kalde det en naturlig evolution nu, hvor Pegasus skal på pension, siger Henrik Ragborg Olesen, direktør i Tivoli Friheden, til Ekstra Bladet.

Se også: Djurs Sommerland lukker forlystelse efter 27 år

Den nye forlystelse hedder Himmelrum og går 25 meter op i luften. Samtidig drejer den 360 grader rundt om sig selv i tre dimensioner, hvor Pegasus kun kørte rundt om sig selv i to dimensioner. Det betyder, at den nye forlystelse har tre akser, som kører rundt om sig selv.

- Vi skulle lave nogle slogans, som skulle beskrive Himmelrum, og et forslag var, at man er glad for at være i live, når man kommer ned igen, fordi det er en grænseoverskridende forlystelse, og den er helt klart i den vilde ende, men det er heller ikke sådan, at det ikke er set i Danmark før, så værre er det heller ikke, siger Henrik Ragborg Olesen.

Sådan ser en model af Himmelrum ud. Forlystelsen åbner i april 2020, og man skal være 140 centimer for at prøve den. Foto: Tivoli Friheden

Håber folk bliver glade for opgradering

Pegasus har været en meget populær forlystelse og har haft 2,2 millioner passagerer siden 2001, hvor den åbnede.

- Sidste år udskiftede vi en gammel rutsjebane, Orkanens Øje, som var 30-40 år gammel. Til sidst syntes folk, at den var for hård og gammel. Men da vi skiftede den ud, var der mange som kom og sagde: 'Det var da forfærdeligt, for den har vi minder fra'. Så nu håber vi, at vi kan komme med en ny ting, som er lidt vildere, men samtidig er den ikke længere væk, end at den har en vis samhørighed, fordi den er en videreudvikling af Pegasus, siger Henrik Ragborg Olesen.

Verdens farligste forlystelsespark genoplivet i ny dokumentar

Han garanterer, at den nye forlystelse vil tilfredsstille adrenalinhungrende gæster.

- Jeg har ikke prøvet den endnu, men mine to hardcore kolleger har prøvet den, og de sagde, at den er vild, så jeg tror, at det er en god erstatning for Pegasus, siger Henrik Ragborg Olesen.

Himmelrum åbner i april 2020.