Tjek voucheren fra dit flyselskab før den udløber

Nu er det ved at være tid til at tjekke din voucher fra sidste års aflyste rejser

Det seneste år har det været svært for danskerne at komme ud af rejse, da de fleste lande har været markeret røde.

De mange aflyste rejser i fjor udløste tilbagebetaling af penge og udstedelse af såkaldte vouchers, der kan bruges som gavekort til køb af en ny rejse.

Og er du en af de mange tusinde danskere, der fik udstedt en voucher fra dit flyselskab sidste år, så er det ved at være tid til at tjekke udløbsdatoen.

Det skriver Politiken.

Som mange andre gavekort er der nemlig en udløbsdato på disse vouchers.

Flyselskaber forlænger vouchers

Ifølge Politiken er der flere flyselskaber, der har valgt at forlænge brugen af vouchers.

SAS opfordrer deres kunder til at bruge deres vouchers. De har også indført nye muligheder og ombookningsregler, da usikkerheden stadigvæk præger rejsemarkedet.

Lavprisflyselskabet EasyJet forlænger de vouchers, der udløber før 30. juni med seks måneder. Det gælder også for Ryanair, hvis vouchers løber frem til december 2021.

Norwegian meddelte sidste uge, at de ikke tilbagebetaler kunderne penge, de skylder, for aflysninger grundet covid-19.

Dog forklarer Norwegians danske kommunikationschef Andreas Hjørnholm over for Ekstra Bladet, at de såkaldte CashPoints, der udløber i 2021, er forlænget med et fuldt år, fordi flytrafikken er så stærkt begrænset.

Generelt opfordrer Forbrugerrådet Tænk til, at du kontakter dit flyselskab for at få dine penge retur eller din voucher forlænget.

Og er din tålmodighed for at komme ude og rejse ved at være brugt op, så har du krav på at få udbetalt værdien, når den udløber. Læs mere om hvordan du gør her(+)

Forbrugerombudsmanden: Du kan få pengene retur Indehavere af elektroniske gavekort kan anmode om, at restværdien indløses. Laurine Støve Larsen, der er jurist hos Forbrugerombudsmanden, fortæller til Ekstra Bladet, at forbrugere ifølge Forbrugerombudmanden kan kræve værdien af vouchers og alverdens point udbetalt til deres bankkonti som rigtige penge. Hun slår fast, at vouchers, bonuspoint, CashPoint og lignende som udgangspunkt af Forbrugerombudsmanden regnes for såkaldte 'ikke-vederlagsfrie elektroniske tjenester' - det samme som 'elektroniske gavekort'. - Det har ingen betydning for retten til at få udbetalt værdien, om virksomheden kalder en elektronisk tjeneste for et ’tilgodebevis’, ’bonuspoint’, ’CashPoint’, ’vouchers’ eller bare ’gavekort’ - hvis ovenstående kriterier er opfyldt, har indehaveren af tjenesten ret til at få udbetalt værdien, understreger Laurine Støve Larsen. Vis mere Luk

I Danmark fraråder Udenrigsministeriet fortsat rejser til alle lande i verden.