To personer fundet døde i nationalpark

Blot en uge efter billedet af et par på den verdensberømte klippe i Yosemite Nationalpark i Californien gik viralt, trækker den populære turistattraktion overskrifter igen.

Men hvor overskrifterne i sidste uge var præget af kærlighed, da en fotograf tilfældigt havde fanget et romantisk frieri, så er baggrunden for denne uges overskrifter af langt mere tragisk karakter.

Således skriver New York Post, at et par tidligere på ugen faldt udover klippen og styrtede i døden.

- En mandlig og en kvindelig besøgende døde i et fald fra Taft Point i Yosemite National Park. Parkbetjentene i Yosemite National Park er i gang med at bjærge ligene her til morgen, skrev parken i en officiel udtalelse torsdag.

- Hændelsen bliver nu undersøgt nærmere, og der er derfor ikke yderligere detaljer på nuværende tidspunkt, fortsætter udtalelsen.

Ligene af manden og kvinden blev ifølge US News spottet af en turist onsdag, og det er uvist, præcist hvor fra Taft Point-klippen, som er omkring 900 meter høj, parret faldt ud.

Ligeledes er de afdøde endnu ikke blevet identificeret.

Verdensberømt klippe

Parken er en yderst populær seværdighed for turister i Californien, og især den omtalte klippe er verdensberømt for at være et hit for mænd og kvinder, der vil fri til deres bedre halvdel samt for par, der vil have taget særdeles sceniske bryllupsbilleder.

Det var en fotograf ved navn Matthew Dippel, der i sidste uge trykkede på aftrækkeren og forevigede et frieri, der siden hen gik viralt, fordi han ikke nåede at komme i kontakt med parret, før de var forsvundet.

Han delte nemlig derfor billedet på Twitter for at finde frem til det kommende brudepar. Opslaget er i skrivende stund blevet delt knap 165.000 gange og har fået næsten 349.000 likes, men umiddelbart er der ikke noget nyt om, at parret skulle være fundet.

Se opslaget herunder:

Twitter help, idk who these two are but I hope this finds them. I took this at Taft Point at Yosemite National Park, on October 6th, 2018. pic.twitter.com/Rdzy0QqFbY — Matthew Dippel (@DippelMatt) 17. oktober 2018

