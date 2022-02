Tog bliver til rullende luksushotel

Hvem har ikke drømt om at tage på rejse med Orientekspressen gennem det gamle Europa hele vejen til Istanbul?

Med lanceringen af det nye Orientekspresstog, La Dolce Vita, vil det snart være muligt at kombinere denne romantiske togrejse med komforten og luksussen af et flerstjernet hotel.

Orientekspressen vil bestå af seks toge, der hver især er udstyret med 12 luksus kabiner, 18 suiter og en restaurant, som byder på en femstjernet madoplevelse inklusiv prisvindende italienske vine.

Det skriver nyhedsbureauet CNN.

Den luksuriøse restaurant. Foto: PR

16.000 kilometers eventyr

Den historiske togrute tager passagererne med på en cirka 16.000 kilometer lang rejse, der inkluderer gennemkørsel af 14 italienske regioner, 131 byer samt stop i Paris, Istanbul og Split.

Suiten på toget La Dolce Vita. Foto: PR

Toget, La Dolce Vita, som åbner dørene for passagerer i 2023, er et fælles projekt mellem Trenitalia, det statsejede Ferrovie dello Stato og Arsenale S.p.A, der specialiserer sig i luksus beværtning.

En dyr fornøjelse

I en pressemeddelelse bliver den nye Orientekspress præsenteret som et luksuriøst og miljøvenligt eventyr, hvorpå man vil opleve nogle af Italiens skjulte skatte.

Det kommer dog næppe som nogen overraskelse, at man må grave dybt i lommerne for at få plads på et af disse toge, hvor den gennemsnitlige pris per nat ligger på omkring 2000 euro, svarende til cirka 14.900 danske kroner.

Det berømte luksustog har en fantastisk historie bestående af mord, mystik og glamour