Togselskab vil plante et træ for hver afgang

Nu bliver det lidt grønnere at tage toget. I hvert fald fra London til Kontinentaleuropa.

Højhastighedstoget Eurostar, som kører fra London til Paris, Bruxelles og Amsterdam, fejrer sin 25 års fødselsdag med at styrke selskabets forpligtelser til miljøet.

Derfor har de annonceret, at de vil plante et træ for hver togafgang - hvilket betyder 50 om dagen. Det skriver mediet The Independent.

Fra starten af 2020 vil Eurostar hvert år plante 20.000 træer i skovområder i Storbritannien, Frankrig, Belgien og Holland.

Plastikfrie-tog

Samtidig vil togoperatøren også køre med såkaldte 'plastikfrie-tog', hvor alt engangsplastik er fjernet.

To af afgangene, hvor det er muligt at købe frokost og aftensmad, vil have nyt træbestik, genanvendelige vandflasker, vinflasker af glas, kaffekopper ud af papir og miljøvenlig indpakning af maden.

Ifølge Eurostar udleder man en tiendedel CO2 ved at tage toget på en af strækningerne fra London sammenlignet med, hvis man fløj. Faktisk vil blot køreturen fra det centrale London til Heathrow producere lige så meget CO2, som en togtur fra London til Paris, hævder Eurostar.

- Vi har altid haft en stærk sans for ansvarlighed for miljøet, men da efterspørgslen for bæredygtige rejser stiger, så mener vi godt, at vi kan hæve barren, siger Mike Cooper, administrerende direktør i Eurostar.

Eurostars oprindelige ambition tilbage i 1994 var at operere tog fra byer som Cardiff, Manchester og Edinburgh til det kontinentale Europa, men ambitionen lykkedes ikke, da budget-flyselskaberne udvidede deres afgange i slutningen af 1990'erne.