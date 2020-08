Tokyo får gennemsigtige toiletter i parken

I denne måned har to parker i Tokyo fået nye toiletter. Og det er ikke hvilke som helst toiletter. De er nemlig omgivet af farvet, gennemsigtigt glas, der lyser op som lanterner i parkerne om aftenen. Det skriver CNN.

Men ud over at pynte med et smart look, ER designet faktisk smart.

- Der er to ting, vi bekymrer os om, når vi skal besøge et offentligt toilet, navnlig når det ligger i en park. Den første er renhedsgraden, den anden er, hvorvidt der er optaget, skriver Shigeru Ban, kreatøren bag de nye toiletter og prisvindende arkitekt, på hjemmesiden for Tokyo Toilet Project.

Glasvæggene er designet således, at man udefra kan se, om toiletterne er potentielt rene og ledige. Men når man låser døren indefra, bliver de uigennemsigtige. Den, der er indenfor, kan dog ikke fornemme, at glasset bliver uigennemsigtigt, skriver CNN.

Det er derfor yderst vigtigt, at man husker at låse døren. Desuden skal man være i stand til at gøre sine ting, alt mens man kan iagttage køen samle sig ude foran.

De farverige, gennemsigtige toiletter indgår i et større projekt om at ændre folks syn på de offentlige toiletter. Forskellige arkitekter er blevet sat til skabe anderledes designs for at ændre den gængse mening i Japan om, at de offentlige toiletter er mørke, beskidte, ildelugtende og skræmmende.

For at komme disse misforståelser til livs har Nippon Foundation besluttet at renovere 17 offentlige toiletter beliggende i Shibuya, Tokyo, i samarbejde med Shibuya City-regeringen.

