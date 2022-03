Toldstyrelsen: Danskerne mangler viden om toldregler

Toldsstyrelsen er klar med en ny kampagne, som skal klæde danskerne bedre på til at navigere rundt i de gældende toldregler

Har du styr på, hvilke toldregler der gælder, når du rejser ind eller ud af Danmark?

Måske ikke.

Men i så fald er du ikke alene.

For ifølge Toldstyrelsen så halter det med danskernes viden om de gældende toldregler.

Derfor har styrelsen iværksat en ny kampagne, som skal give rejsende den nødvendige information om reglerne for told, sådan at de i mindre grad bliver snuppet i lufthavnen fremover.

Det skriver branchemediet Standby.dk.

Kender ikke konkrete regler

Den nye kampagne er blandt andet sendt ud til Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) med en forhåbning om, at danske rejsebureauer spreder budskabet blandt deres kunder.

I det materiale, som Toldstyrelsen har sendt til DRF, fremgår det, at de rejsende ikke kender til de konkrete toldregler, og at de sjældent undersøger reglerne på egen hånd.

- De rejsende kan komme i tvivl om typer af varer, mængder, beløb og grænser. De rejsende benytter sig af 'tommelfingerregler' fremfor korrekt, officiel viden, hedder det blandt andet.

Derudover er det Toldstyrelsens oplevelse, at rejsende ikke kender til de eksakte konsekvenser, der kan vanke, hvis ikke man holder sig til toldreglerne.

- De rejsende forestiller sig, at de blot bliver pålagt told eller frataget varer, hvis de bliver udtaget til kontrol. De er ikke klar over, at de som oftest skal betale told og afgifter samt en bøde svarende til det dobbelte beløb af told og afgifter.

Undgå at ferien får en dårlig afslutning

Kampagnen kommer især til at udfolde sig på hjemmesiden www.rejseregler.dk, hvor rejsende kan orientere sig om de gældende regler.

Formålet med kampagnen er ifølge Toldstyrelsen at undgå 'uforudsete og ubehagelige situationer, der kan afslutte en ellers dejlige ferie med en dårlig oplevelse'.

Toldstyrelsen har flere gange fundet mærkværdige genstande, når de har ført kontrol blandt rejsende i de danske lufthavne. Blandt andet fandt man i 2021 7,7 millioner i kontant i Aalborg Lufthavn, ligesom man samme år fandt to krokodillehoveder i Københavns Lufthavn.